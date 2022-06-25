Pınar Gültekin davasında gerekçeli karar açıklandı: Canavarca hisle yapılmamış!

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i katleden Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme" suçundan yargılandığı davada aldığı "haksız tahrik indirimi"yle 23 yıl hapis cezası almıştı, karar tepkilere neden olmuştu.

Mahkeme, sanığın Pınar'ı canlıyken varilde yakmaya çalışmasının “canavarca hisle veya eziyet çektirme" amacıyla yapılmadığını iddia etti.

Muğla 3. Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını açıklandı. Mahkemenin açıkladığı gerekçeli kararda “Sanığın maktule yönelik yakma fiilini gerçekleştirmedeki amacının eziyet çektirmeye yönelik olmayıp maktulün cesedini yok ederek yakalanmaktan kurtulma ve suç delillerini yok etmeye yönelik olduğu gözetildiğinde mahkeme sonuç cezaya etkisi olmamakla birlikte koşulları oluşmadığından söz konusu unsurun somut olayda gerçekleşmediğini kabul etmiştir” denildi.