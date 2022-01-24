Pınar Gültekin davasında 9. duruşma görüldü: Adli Tıp raporunda o ayrıntı kesinleşti

Muğla’da öldürülen Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı ile kardeşi, annesi ve babasının da aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Sanıklar bugün saat 14.00'te 9'uncu kez hakim karşısına çıktı.

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde Pınar Gültekin davasının 9'uncu duruşmasına tutuklu sanık Cemal Metin Avcı, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklar Mertcan Avcı, Şükrü Gökhan Orhan, Selim Avcı, Eda Karagül ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Ayten Avcı ise duruşmaya katılmadı. Yoklama ile başlayan duruşmada, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu'nca gönderilen rapor okundu.

Raporda heyetin yaptığı kapsamlı inceleme sonrası Pınar Gültekin'in yaşadığı sırada alevlere maruz kaldığı ve yaşamını yitirdiği belirlendi.

Aile avukatı Epözdemir karara itiraz etti

Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sanık Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı Eda Karagün ile ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın da “delilleri yok etme, gizleme ve değiştirme” suçunu işlediğini iddia ederek şikayetçi oldu.

Muğla Cumhuriyet Savcılığı, 2 Ekim 2020’de şüpheliler hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Avukat Epözdemir ise karara itiraz etti. Muğla Sulh Ceza Hakimliği de itirazın kesin olarak reddine hükmetti.

Epözdemir, Muğla Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği kesin kararın Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozulması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Başsavcılık, kararı bozarak 4 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmasına karar verdi.

Mahkeme her iki dosyanın birleştirilmesine hükmetti

Savcılık, şüpheliler Selim Avcı, Ayten Avcı, Eda Karagün ile Şükrü Gökhan Orhan'ın kasten adam öldürme sonrasındaki zaman diliminde, olay mahalline birlikte gidip, suç delillerini yok ederek, gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğuna kanaat getirerek ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, ilerleyen süreçte, her iki dosyanın birleştirilmesine karar verdi

Geçen yıl 27 Eylül'de görülen 6'ncı duruşmada, cinayetten sonra olay yerine giderek delilleri gizlemeye çalıştıkları iddia edilen sanığın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın da savunmaları alındı. Şüphelilerin tamamı savunmalarında, suçlamaları reddetti.

Ne olmuştu?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'in eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkemece "canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.

Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı’nın telefon sinyallerinden, ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğunu tespit edilmişti. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Geçen 15 Şubat’taki duruşmada Mertcan Avcı, imza atma yükümlülüğü ve yurtdışı çıkış yasağıyla birlikte tahliye edildi.

Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili katil Cemal Metin Avcı'nın yakınları da sanık olarak davaya dahil edilmişti. Adli Tıp raporunda, olay yerinde bulunan bir varil içerisinde ele geçirilen sigara izmaritlerinin şüpheliler Şükrü Gökhan Orhan ve anne Ayten Avcı'nın DNA profiliyle uyumlu olduğu belirtilmişti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da Avcı'nın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı ve Şükrü Gökhan Orhan'ın "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçundan haklarında verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bozulmuştu.