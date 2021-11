Pınar Gültekin davasında 7. duruşma: Avcı dışındaki sanıklara tutuklama yok

Muğla’da Cemal Metin Avcı tarafından katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin davasının 7. duruşması bugün yapıldı. Avcı ailesinin eski avukatı Doğukan Uzakgiden tanıklıktan çekildi. Mahkeme heyeti Cemal Metin Avcı'nın tutukluluğunun devamına karar verirken, diğer sanıklar hakkındaki tutuklama taleplerini ise reddetti.

Muğla’da boğularak öldürülüp cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin’in (27) katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın (32) yargılanmasına bugün Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşma da, Cemal Metin Avcı’nın babası Selim Avcı, eski eşi Eda Karagün, iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan ve kardeşi Mertcan Avcı da SEGBİS ile bağlanarak dinlendi.

Mahkemece, Cemal Metin Avcı’nın babası Selim Avcı, annesi Ayten Avcı, iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan ve eski eşi Eda Karagün'ün üzerine atılmış suçlar yönünden tanık olarak dinlenmesine karar verilen Avukat Doğukan Uzakgiden, tanıklık yapmayacağını söyledi.

Muğla Yenigün'ün aktardığına göre, Gültekin ailesinin avukatı ise Uzakgiden’in sadece Cemal Metin Avcı’nın avukatı olarak görev yaptığı diğer aile üyelerine avukatlık yapmadığı için dinlenmesinde sıkıntı olmadığını söyledi. Mahkeme avukatın dinlenmesi teklifini reddetti.

Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlanan Cemal Metin Avcı savunmasında Pınar Gültekin ve arkadaşı tarafından tehdit edildiği iddialarını yineledi. Avcı “Ailemin suçlanmasını kabul etmiyorum" dedi. Gültekin'in cep telefonuna ait şifre için Apple'ın yazısının beklenmesini talep eden Avcı, yoğun baskı ve tehdit altında olduğunu öne sürerek, kendisini iyi hissetmediğini belirtti.

Mahkeme başkanı, Gültekin'in cep telefonuna ait şifrenin istenmesi için yazılan müzekkereye ABD'den gelen cevabın tercüme ettirildiğini, verilerin ilk olarak Muğla Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ardından da Ankara Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü Daire Başkanlığı’na gönderildiğini, Ankara Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü Daire Başkanlığı tarafından şifreli dosyalara yönelik çözümleme çalışmaları yapıldığı ancak sonuç elde edilemediğini belirtti.

Gültekin ailesinin avukatı: Pınar'ın özel hayatı kamuya açılmaya çalışılıyor

Gültekin ailesinin avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu, dosyada bulunan evrakın yeterli olduğunu belirterek, “Ne biz ne de Muğla Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ile Ankara Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü Daire Başkanlığı telefonu açabildik. 11,5 ay bir evrak bekledik. Sanığın ‘haksız tahrikten’ yararlanmak istemesi sebebiyle 11,5 ay bekledik. Bir daha ABD'ye müzekkere yazılmasını istemiyoruz. Çünkü bu Pınar'ın özel hayatının kamuya açılmaya çalışıldığı anlamına geliyor. Bu yargılama nereye kadar gidecek? Gelen evraklar yeterlidir" dedi. Avukat Koçoğlu, mütalaa talebinde bulundu.



Sanıkların avukatları ise dosyadaki eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Avcı dışındaki sanıkların tutuklanmaları talepleri reddedildi

Mahkeme heyeti Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına, diğer sanıkların ise tutuklanma taleplerinin reddine karar verdi. Heyet, Gültekin'in kesin ölüm sebebinin belirlenmesine yönelik adli tıp kurumundan istenen raporun cevabının beklenmesine ve Gültekin'in telefonuna erişim için ABD'den yeniden şifre istenmesi sebebiyle Adalet Bakanlığı’na yazı yazılmasına karar verip duruşmayı 20 Aralık’a erteledi.

Kadınlardan duruşma öncesi açıklama

Duruşma öncesi Muğla Kadın Dayanışma ve Danışma Derneği'nin çağrısıyla adliye önünde bir araya gelen kadınlar tarafından bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamada "Biz, cinayetin tek kişi tarafından işlenmediğini, katilin tek başına olmadığını bir kez daha yineliyoruz" denildi.

Açıklamada "Çünkü adli tıp raporunun içeriğini biliyoruz. Olay yerinde bulunan varil içerisinde ele geçirilen sigara izmaritlerinin katilin ortağı Şükrü Gökhan Orhan’ın ve annesi Ayten Avcı'nın DNA profiliyle uyumlu olduğunu biliyoruz. Eda Avcı’nın çelişkili ifadeleri olduğunu biliyoruz. Selim Avcı’nın kullandığı aracın katliamın olduğu saatlerde olay yerinde görüldüğünü biliyoruz. Tüm bu bildiklerimiz duyum varsayım değildir, savcılık soruşturması kapsamındaki raporlara, kanıtlara dayanmaktadır. Yapılan yetersiz, eksik keşif ve her adli tıp raporunda çıkan yeni detaylar, hala delil karartabilme ihtimali olduğunu gösteriyor. Delillerin netliğine bağlı olarak Mert Can Avcı’nın tutuklu yargılanması, Ayten Avcı, Şükrü Gökhan Orhan, Selim Avcı ve Eda Avcı’nın yargılanacağı soruşturmanın bir an evvel sonuçlanması ve bahsi geçen kişilerin tutuklu yargılanması talebimizi yineliyoruz" ifadelerine yer verildi.

'Tıpkı Şule Çet davasında olduğu gibi Pınar'ın yaşamı didikleniyor'

Kadına yönelik şiddete karşı yasaları uygulamayan ve İstanbul Sözleşmesi’nden geri çekilen sistemin potansiyel katillere cesaret verdiği vurgulanan açıklamada "Sanık koltuğunda oturanlar sanık olarak yargılanmıyor. Aksine dramatize romantize edilip mağdur ilan ediliyor. Tıpkı Şule Çet davası gibi bu davada Pınar’ın yaşamı didikleniyor. Pınar itibarsızlaştırılmaya çalışıyor. Bu düzeninizle barışmayacağız! Tüm katiller yargılanana, gerçek adalet sağlanana kadar adliyelerde sokaklarda, kampüslerde meydanlarda olmaya devam edeceğiz" denildi.