Pınar Gültekin davası kararına çifte itiraz

Pınar Gültekin cinayetine ilişkin davanın dün yapılan duruşmasında, Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, ardından da ‘haksız tahrik’ indirimi uygulanarak cezası 23 yıl hapse düşürülmüştü. Mahkemenin verdiği karara, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gültekin ailesi tarafından istinafa taşındı.

'Adaletin tecelli edeceğini umut ediyoruz'

Gültekin Ailesi’nin avukatı Rezan Epözdemir, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Epözdemir'in açıklaması şu şekilde:

"Pınar Gültekin ile ilgili hukuk garabeti mahiyetindeki bu karara, bugün itibariyle hem katılan vekili olarak biz hem de esas hakkındaki mütalaasında tüm sanıkların cezalandırılmasını talep eden Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı istinaf mahkemesi nezdinde itiraz etti. Yargılamanın safahatı sırasında, mahkemenin tarafsızlığına halel geldiğinden bahisle üç defa reddi hakim istedik, tamamı reddedildi. İtiraz ettik, itirazlarımız reddedildi. Mahkeme heyeti hakkında HSK'ya şikayet dilekçesi verdik, hiç bir tasarrufta bulunulmadı

Birçok duruşmada ve nihai olarak da dünkü duruşmada, müvekkiller ve biz, mahkemenin adalet dağıtmaktan uzak olduğu, hakkaniyeti tesis edemeyeceği ve tarafsız olmadığını vurguladık ve duruşma tutanaklarına geçirdik. Hukuk devletinin gereği olarak hak arama özgürlüğümüzü sonuna kadar kullanacağız, hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsiz olan bu kararın kanun yolu aşamalarında düzeleceği ve adaletin tecelli edeceğini umut ediyoruz."

Avcı'ya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası verilmesine birçok kurum, dernek, siyasetçi ve sanatçı tepki göstermişti.