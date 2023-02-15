Pınar Gültekin cinayeti yeniden görülüyor

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin cinayeti işlediğini itiraf eden katil Cemal Metin Avcı ile suça iştirak edip delilleri yok ettiği belirtilen kardeşi istinafta yeniden hakim karşısına çıktı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, taraf avukatlarının başvurusu üzerine duruşma açtı.

Duruşmaya, tutuklu sanık Cemal Metin Avcı ile tutuksuz yargılanan kardeşi Mertcan Avcı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, annesi Şefika Gültekin, taraf avukatları ile temsilciler salonda hazır bulundu.

Daire başkanı, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince verilen kararı okuduktan sonra tutuklu sanık Cemal Metin Avcı'ya söz verdi. Avcı, önceki savunmalarını tekrarladı.

Anne Şefika Gültekin, şikayetçi olduğunu belirterek, "3 yıldır perişanız. Sizin adaletinize güveniyoruz ve en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.

Baba Sıddık Gültekin de kızının iktisat okuttuğunu ve 2 ders nedeniyle okulu uzattığını belirterek, "Öldürüldüğü gün beni arayıp, 'Baba okulumu bitirdim, ne zaman gelip beni alacaksın?' dedi. Ben de bayramdan sonra gelip alacağımı söyledim. Sonra haber alamadık. Her şey planlı. Ben 3 yıldır varil ve ip görünce yüzümü çeviriyorum. 27 yıl emek verdim o çocuğa. Ölünün üzerinde iftira atmak çok kolay. Her mahkemeye geldiğimde kızımı gözümün önünde görüyorum. Evde ateş yakamıyorum, uyuyamıyorum" diye konuştu.

Mertcan Avcı'nın tutuklanması talebi reddedildi

Avukatların savunmalarının ardından mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Cemal Metin Avcı hakkında "tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme suçundan" ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edip, haksız tahrik indirimlerinin uygulanmamasını istedi.

Savcı, sanığın yerel mahkemede beraat eden kardeşi Mertcan Avcı hakkında da "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ceza verilmesini talep etti. Savcı, Mertcan Avcı'nın tutuklanmasını da istedi.

Daire başkanı, Cemal Metin Avcı'nın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 10 Mart'a erteledi. Mertcan Avcı'nın tutuklanması talebi reddedildi.

İkilinin 'canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan cezalandırılması isteniyor

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, duruşmanın ardından gazetecilere, başından beri cinayeti Cemal Metin Avcı'nın tek başına işlemediğini savunduklarını ve sanıkların "canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istediklerini vurguladı.

Duruşmalarda haksız tahrik indirimlerinin uygulanamayacağını söylediklerini kaydeden Epözdemir şöyle konuştu:

"Kadın cinayeti davalarında ne yazık ki haksız tahrik indirimleri savunmaları yapılıyor. Sanık Cemal Metin Avcı, sürekli farklı tahrik indirimleri savunmaları yaptı. Hak arama özgürlüğümüzü aradık ve istinafa taşıdık. Bugün başsavcılık her iki kardeşe verilen kararın kaldırılmasını istedi. Her iki sanık hakkında da canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi oldu. Bu yönüyle çok sevindirici bir mütalaa oldu."

Katilin avukatları Pınar Gültekin'in babasından şikâyetçi olacaklarını söyledi

Diğer yandan duruşmaya verilen arada sanık avukatları ile Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin arasında tartışma çıktı.

Avukatlar, Gültekin'den şikayetçi olacaklarını bildirdi.

Pınar Gültekin cinayeti

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'i katlettikten sonra yakalanarak adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, “canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme” suçundan tutuklanmıştı.

Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edilmişti. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da tutuklanmış ve duruşma sırasında tahliye edilmişti.

Yapılan yargılama sonunda Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 20 Haziran tarihinde görülen davanın 13'üncü duruşmasında, Cemal Metin Avcı'nın “canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme” suçundan yargılandığı davada karar çıkmıştı.

Mahkeme heyeti, 23 aydır tutuklu Avcı'ya önce ağırlaştırılmış müebbet hapis vermiş ardından haksız tahrik indirimi uygulayıp, cezayı 23 yıla düşürmüştü.

Mahkeme, tutuksuz sanık Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın ise beraatına karar vermişti.