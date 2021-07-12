Pınar Gültekin cinayeti davasında beşinci duruşma görüldü

Geçtiğimiz yıl Muğla'nın Ula ilçesinde 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in, Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmesine lişkin davanın 5. duruşması bugün görüldü.

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan duruşmada bir önceki duruşmada Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in "reddi hakim" talebinin reddine karar verildi.

'Adil değilsiniz, davadan çekilin'

DHA'nın haberine göre, avukat Epözdemir savunmasında "Yaşarken yakıldığı eylem var. Raporla bu tespit edildi. 5'inci celsedeyiz. Mahkeme bir türlü ilerlemiyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne yazılan müzekkere yazısı mahkemeye ne gibi bir katkı sağlayacak? Bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Davaya bir katkı sağlayacağını düşünmüyorum. Bu suç tek başına işlenemez. Aile yakınlarının cinayetin işlendiği eve gitmesinin nedeni, suç delillerini ortadan kaldırmaktır. Mahkeme başkanının bu davadan çekilmesini istiyorum. Adil değilsiniz ve adil de görünmüyorsunuz" dedi.

Pınar Gültekin'in babası salondan çıkarıldı

Cemal Metin Avcı'nın avukatının savunması sırasında, Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, oturduğu yerden ayağa fırlayarak "Diri diri yakıp öldürmüş, siz hâlâ neyi savunuyorsunuz ? Yazıktır, günahtır" diyerek tepki gösterdi. Mahkeme Başkanı Mustafa Güneş, Sıddık Gültekin'in salondan çıkarılmasına karar verdi.

'Adli Tıp Kurumu raporuna katılmıyorum'

Sanık Cemal Metin Avcı, "Adli Tıp Kurumu raporuna kesinlikle katılmıyorum. Benim ilk yardım belgem var. Kişinin öldüğünü zaten kontrol etmiştim. Çok pişmanım. Keşke bunlar olmasaydı. Olayın ortaya çıkmasını ben sağladım. Olayların doğrusunu anlattım. Keşif anında iyi ki video kaydı yapıldı. 165 kilogramlık varili tek başıma kaldırdığım ortadadır. Varili orada kaldırmasaydım daha nelerle suçlanacaktım bilmiyorum. Adalete güveniyorum. Sağlıklı bir yargılama olacağına inanıyorum. Pişmanım" diyerek ağladı.

Polis eşliğinde tekrar salondan çıkarıldılar

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, duruşmaya verilen 5 dakikalık arada tekrar duruşma salonuna giren Sıddık Gültekin'i Mahkeme Başkanı'nın tekrar dışarı çıkarmak istemesine, "Yanlış yapıyorsunuz. Suçsuz bir insanı dışarı çıkartamazsınız" diye tepki gösterdi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, duruşma düzenini bozdukları gerekçesiyle Gültekin ile Çepni'yi de polis eşliğinde salondan çıkardı.

Duruşma ertelendi

Ardından Mahkeme Başkanı ara kararını açıkladı. İstanbul 3'üncü İhtisas Adli Tıp Kurumu'ndan otopsi örneğinin bir nüshasının gönderilmesinin talep edilmesine, adliye binasındaki güvenlik önlemlerinin artırılmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

Bir sonraki duruşma 26 Eylül 2021 tarihinde.

Ne olmuştu?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'in eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkemece "canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.

Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı’nın telefon sinyallerinden, ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğunu tespit edilmişti. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Geçen 15 Şubat’taki duruşmada Mertcan Avcı, imza atma yükümlülüğü ve yurtdışı çıkış yasağıyla birlikte tahliye edildi.

Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili katil Cemal Metin Avcı'nın yakınları da sanık olarak davaya dahil edilmişti. Adli Tıp raporunda, olay yerinde bulunan bir varil içerisinde ele geçirilen sigara izmaritlerinin şüpheliler Şükrü Gökhan Orhan ve anne Ayten Avcı'nın DNA profiliyle uyumlu olduğu belirtilmişti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da Avcı'nın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı ve Şükrü Gökan Orhan'ın "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçundan haklarında verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bozulmuştu.