Pierini: Erdoğan iktidarda kalmak için akla gelebilecek her yolu kullanacaktır

New York Times, Türkiye’de yaşanan depremlerin ardından ekonomi ve seçimlere ilişkin bir analiz yazısı yayımladı.

“Deprem, Ankara’yı sarsıcı bir yeniden yapılanma tasarısı ile yükümlü kılarak ekonomik büyümeye zarar verecek. Ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üçüncü dört yıllık dönemi için yeni bir meydan okuma yaratacak” denilen haberde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan paralel bir krizle karşı karşıya: Acil onarılması gereken bir ekonomiye deprem felaketinin yaptığı darbe” ifadesi yer aldı.

Türkiye’nin zaten çökmekte olan para birimi ile ve yüzde 85’i gören enflasyonla sarsıldığı belirtilen haberde “Güvenlik açıkları, ülkenin bilançosunda delikler açtı. Türk ailelerini ve işletmelerini yaşam maliyeti krizine sürükledi” denildi.

Öte yandan Capital Economics’ten Liam Peach, “Ekonomik aktivite depremden sonra hızla toparlanabilir. Bu çeyrekteki herhangi bir etki telafi edilecek” dedi.

Carnegie Europe stratejisti Marc Pierini, Erdoğan’ın ekonomik avantaj için Rusya-Ukrayna savaşında her iki tarafa da oynadığını söyledi, “Erdoğan iktidarda kalmak için akla gelebilecek her yolu kullanacaktır” dedi.