Philip Morris işçileri 50 gündür eylemlerini sürdürüyor

Philip Morris işçileri İzmir Torbalı'daki fabrikanın önünde 50 gündür direniyor.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan CHP Torbalı İlçe Başkanı Övünç Demir ile birlikte eylemlerini sürdüren işçileri ziyaret etti. "İş, emek, özgürlük" sloganı atan işçilerle fabrika önünde buluşan Murat Bakan, "Burada çalışan işçiyi ucuz işgücü olarak görüyorlar. Avrupa’da 3 bin 500 euroya çalışıyor işçi. Burada asgari ücretle çalışıyor. Bu olmaz" diye konuştu.

'700 sendikalı işçi var'

Bakan şunları söyledi:

"Philip Morris’te kadrolu bin 200 tane işçi var, aşağı yukarı 700 işçi sendikalı. Bunun 600 tanesi taşeronda çalışıyor. Philip Morris, dünya standartlarında değil. Burada kadrolu olan işçilerle aynı standartta ücret ödetmemek için taşerona çalıştırıyor. 18 yıldır, içinde çalışan var. Ve aynı üretim bandında, karşısında, 20 bin liraya çalışan, promosyonunu alan, ikramiyesini alan, yaz tatilini yapan işçi varken onun karşısında açlığa, sefalete mahkum edilmiş, asgari ücretle çalışan 600 tane işçi var. Bu işçiler sadece sendikalı olduğu için bir kısmı işten çıkartıldı, bir kısmı fabrikaya sokulmadı. Bu arkadaşlarımız burada direniyor. Türkiye ucuz işgücü, emeğin sömürüleceği bir yer değil. Dünyada, Avrupa’da hangi standartlarda ücret veriyorsanız Türkiye koşullarında ona göre, o ücret standardında ücret verilmesi lazım."

'İşçilere davadan vazgeçmeleri teklif ediliyor'

DİSK’e bağlı Gıda-İş Sendikası ise yaptığı bilgilendirmede, “Üyelerimiz, tazminatları ödenmeksizin kuralsız, kanunsuz ve hukuksuz bir şekilde işten çıkarılmışlardır. Ancak sendikamız avukatları tarafından açılan davalar nedeni ile işverenler artık işten çıkardıkları ve fabrikaya sokmadıkları işçi arkadaşlarımıza arabulucu aracılığıyla ihbar, kıdem tazminatları yanı sıra bir maaş da ekstradan ödeyerek davadan vazgeçmelerini ve uzlaşma teklif etmektedir. Bu da göstermektedir ki işveren, işçi arkadaşlarımızı haksız ve hukuksuz bir şekilde işten çıkardıklarını kabul etmekte ve haklı direnişimizden ve taleplerimizden vazgeçmek koşuluyla uzlaşma teklif etmektedir. Sonuç olarak; arkadaşlarımız sendikalı ve toplu sözleşmeli ve iş güvenceli çalışma koşullarına kavuşana kadar her türlü demokratik, meşru ve hukuki yollardan mücadelelerini sonuna kadar sürdürmeye kararlıdır” denildi. (ANKA)