'Phaselis kararını gözden geçirin'

Antalya Kent Konseyi, yapılaşma girişimleriyle gündeme gelen 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı statüsündeki Phaselis Antik Kenti’nde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasına Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt ve Kent Konseyi üyeleri katıldı. Kent Konseyi adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Çevre Çalışma Grubu Başkanı Güray Doğan, Phaselis Antik Kenti’nin doğal ve tarihi özelliklerine işaret etti.

Açıklamada alana yapılacak projenin sadece tarihi dokuyu değil, aynı zamanda doğal zenginliği de yok edeceğine dikkat çekilerek, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na “kararınızı gözden geçirin” çağrısı yapıldı.

Akdeniz'deki önemli bir liman kentiydi

Antalya’yı Antalya yapan, onun korunmasına, gelecek nesillere aktarılmasına yardımcı en önemli unsur sizlerdeki çevre duyarlılığı olduğunu kaydeden Doğan, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün size Antalya’nın Kemer ilçesinden, Phaselis’ten sesleniyoruz. Phaselis ile ilgili bilmeyenlere öğretmek, bilenlere hatırlatmak isteyeceğimiz birkaç husus bulunmaktadır. Antik çağlarda Likya bölgesinde yer alan Phaselis, Akdeniz kıyısında kurulmuş önemli bir liman kentidir.

Geçmişi MÖ 7. yüzyıla kadar uzanıyor

Phaselis’in tarihi M.Ö. 7’nci yüzyıla kadar uzanır ve kentin önemi özellikle M.Ö. 4’üncü yüzyılda artmıştır. Pers İmparatorluğu döneminde Phaselis, Likya Birliği’nin bir üyesi olmuş ve önemli bir ticaret merkezi haline gelmiştir. Daha sonra Roma İmparatorluğu döneminde de stratejik önemi nedeniyle askeri bir üs olarak kullanılmıştır. Phaselis Antik Kenti, üç limanı, su kemeri, tiyatrosu, agora (pazar yeri) gibi yapıları ve antik dönemden kalma mezarları ile ilgi çeken önemli bir arkeolojik sit alanıdır. Phaselis Antik Kenti, sadece tarihi bir miras değil, aynı zamanda muhteşem bir doğa harikasıdır. Phaselis, Milli Parklar statüsüne sahip olan bir bölgede yer almaktadır ve zengin flora ve faunasıyla da tanınmaktadır."

'Betonlaşma bu güzelliği yok edecek'

1. Derece Sit Alanı olan Phaselis Antik Kenti’nin aynı zamanda Türkiye’nin önemli turistik yerlerinden biri olduğunu, yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edildiğini de hatırlatan Güray Doğan, şöyle konuştu:

“Bugün Phaselis, onu korumakla mükellef olan Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla maalesef betona ve demire boğulmak istenmektedir. Betonlaşma ve talan, bu doğal alanın güzelliğini ve zenginliğini yok edecektir. Bu proje, sadece tarihi dokuyu değil, aynı zamanda doğal zenginliğimizi de yok edecek.

Koruma kuruluna 'kararı gözden geçirin' çağrısı

Kültürel ve doğal değerlerimiz beton dökerek demir döşeyerek korunamaz. Bu nedenle, bu projeyi şiddetle eleştiriyor ve reddediyoruz. Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nu kararını gözden geçirmeye davet ediyoruz. Tarihi dokuyu ve doğal alanı korumak hepimizin sorumluluğudur. Bu proje ne tarihi dokuyu ne de doğal alanı koruyacak, aksine yok edecektir. Zaman, Phaselis Antik Kenti'ni korumak için el birliğiyle hareket etme zamanıdır. Zaman Phaselis zamanıdır."