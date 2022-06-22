ABD ham petrolü ve Brent petrolde yüzde 5'i aşan düşüş kaydedildi.
ABD ham petrolü 104 doların altını görürken, Brent petrol 109 dolar seviyesine geriledi.
Düşüşe ABD'de resesyon beklentilerinin yükselmesinin yol açtığı belirtiliyor.
Haber Merkezi
Petrol fiyatlarında sert düşüş
Resesyon beklentisi nedeniyle ABD ham petrolü ve Brent petrolde yüzde 5'i aşan düşüş kaydedildi.
Dış Haberler
ABD ham petrolü ve Brent petrolde yüzde 5'i aşan düşüş kaydedildi.
ABD ham petrolü 104 doların altını görürken, Brent petrol 109 dolar seviyesine geriledi.
Düşüşe ABD'de resesyon beklentilerinin yükselmesinin yol açtığı belirtiliyor.