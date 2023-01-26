Peskov'dan tank açıklaması: Çatışmaya doğrudan katılım olarak görüyoruz

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov basına yaptığı açıklamada, Kremlin'in ABD ve Batı ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmaya katılımının arttığını gördüğünü söyledi.

Peskov şöyle konuştu:

"Ukrayna'ya tanklar da dahil olmak üzere çeşitli silah sistemlerinin gönderilmesinin hiçbir şekilde bu ülkelerin veya [NATO] İttifakının Ukrayna'daki düşmanlıklara dahil olduğu anlamına gelmediğine dair Avrupa başkentlerinden ve Washington'dan tekrarlanan açıklamalar geldi. Buna katılmıyorum. Moskova, hem ittifakın hem de bahsettiğim başkentlerin yaptığı her şeyi çatışmaya doğrudan katılım olarak algılıyor. Bunun büyüdüğünü görüyoruz."

Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, Washington'un Ukrayna'ya tank tedarik etme kararının Rusya'ya karşı bir mücadele değil, bir "özgürlük" mücadelesi olduğunu söylemiş ve tank tedarikinin Rusya için bir tehdit anlamına gelmediğini ifade etmişti.

Peskov, Kremlin'in bu sözlerin samimiyetine inanıp inanmadığına ilişkin bir soruya yanıt olarak, "Lütfen az önce söylediklerimi bir ölçüt olarak kullanın" yanıtını verdi.

Daha önce Almanya ve ABD'nin Ukrayna'ya Leopard 2 ve Abrams tankları sağlamaya karar verdiği bildirilmişti.