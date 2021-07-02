Peskov: Şu anda başka bir dünya savaşının çıkması imkansız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "nükleer paritenin", "tüm uluslararası ilişkiler sistemini istikrara kavuşturan bir mekanizma" olduğunu iddia ederek bir dünya savaşının çıkmayacağını öne sürdü.

Peskov, "Bir savaş olabilir mi? Putin, bunun olası olmadığını açıkça söyledi. Nükleer parite tarafından korunuyoruz" dedi.

Peskov, nükleer paritenin önemini abartmanın zor olduğunu ifade ederek bunun "tüm uluslararası ilişkiler sistemini istikrara kavuşturan" bir mekanizma olduğunu öne sürdü.

Peskov, "Bu pariteyi bozma girişimleri sürekli yapılıyor ve Rusya tüm nükleer parite sistemini korumak için bir dizi önlem aldı" dedi.

Peskov 'nükleer pariteyi' sürdürmenin altını çizerken Rusya'nın ABD'ye karşı "önleyici bir saldırı hakkı" elde etmesini mümkün kılan sistemlerin devreye alınmasından bahsetti.

Kremlin Sözcüsü, "Bence savaş hakkında hiç konuşmamalıyız çünkü bu imkansız" dedi.