Peskov: Bunu ne doğrulayabilir ne de yalanlayabilirim

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da güncel konularla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın "Rusya'nın dünya ekonomisini boğmaya çalıştığı ve gıdayı silaha dönüştürdüğü" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Bu doğru değil. Çünkü Rusya, dünyadaki pazarlara gıda sevkiyatını engellemiyor, bu sevkiyatların gerçekleştirilmesi konusunda yardımcı oluyor." dedi.

Dmitriy Peskov, gıda sevkiyatlarının birçoğunun ne Rusya ne de Ukrayna ile ilgili olduğunu belirtti.

'Tahıl anlaşmasının uzatılması konusunda çalışmalar devam ediyor'

Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM arasında yapılan tahıl sevkiyatı anlaşmasının uzatılması konusuna değinen Peskov, geçen hafta Rusya ve BM arasında bu konuda görüşmelerin yapıldığını anımsatarak, "Bu müzakereler, oldukça yapıcı idi." diye konuştu.

Anlaşmanın uzatılması gününe kadar yaklaşık bir hafta kaldığına dikkati çeken Peskov, bu yönde çalışmaların devam ettiğini aktardı.

'Amerikan müesses nizamının, Rusya karşıtı çizgiyi devam ettirmesi üzücü'

ABD'de Kongre üyeliği ve valilikler başta olmak üzere eyalet ve yerel pozisyonlar için yapılan ara seçimlerin sonuçlarını değerlendiren Peskov, "Amerikan müesses nizamında Rusya karşıtı çizginin devam ettirilmesi yönündeki fikir birliği üzücüdür." ifadesini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya ve ABD heyetlerinin, Ankara'da görüşme gerçekleştirdiği yönündeki iddialara ilişkin ise "Bunu ne doğrulayabilir ne de yalanlayabilirim." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Rus birliklerinin çekildiği Herson kentine ziyaretini yorumsuz bırakan Peskov, "Herson, Rusya Federasyonu'nun toprağıdır." diye konuştu.