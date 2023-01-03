Pervin Buldan'dan 'İstanbul' göndermeli seçim açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan partisinin grup toplantısında gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını onaylamasına tepki gösteren Buldan, "İstanbul’u nasıl kazandıysak İstanbul Sözleşmesi'ni de bir kez daha kazanacağız" diye konuştu.

Buldan şunları kaydetti:

"Kumpas ve kapatma davalarıyla siyasi operasyonlarla HDP’yi engelleyerek kendisine siyasi zafer çıkaracağını sanan iktidar bloğu iyi bildin ki HDP’den size zafer çıkmaz! HDP’den demokrasi ive barışla buluşmak isteyen halklarımızın zaferi çıkar. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP’ye yapılacak Hazine yardımına tedbir konulması için AYM’ye başvuru yaptı. Partimiz hakkındaki kapatma davası da aynı siyasi kampanyayla açılmıştı. Yargıtay cumhuriyet Başsavcılığı’nın hesapların bloke edilmesi başvurusu da aynı siyasi kampanyanın bir devamı olup AYM’yi baskı altında tutmaya yönelik bir girişimdir. AYM’nin hukuki temeli olmayan bu başvuruyu değerlendirmeye almaması ve bir an önce reddetmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum. Hukuk komisyonumuz bugün bu konuya dair AYM’ye gerekli başvuruda bulunacak ve bir basın toplantısıyla gerekli açıklamaları yapacak.

Bizler Türkiye halklarının bir arada yaşama iradesini savunanlarız. Bizler herkes için hakka hukuka adalete inanlarız.

Türkiye halklarının sizin yalanlarınıza karnı tok. Tarih ne olursa olsun Türkiye halkları, HDP seçime hazır; o günün gelmesini iple çekiyoruz. Andolsun ki sizi göndereceğiz, sizi HDP gönderecek. Sizin bıraktığınız enkazı kötünün iyisine bırakmaya niyetimiz olmadığımızı, olmayacağını ifade etmek istiyorum. Toplum ne bu adaletsizlik düzenine ne de restorasyonculara mecbur ve mahkum değildir. Üçüncü yolu temsil eden partimiz alternatifin, umudun adıdır. Bu umudu bundan sonra Emek ve Özgürlük İttifakı ile Türk ve Kürt halklarının kardeşliği üzerinden ama aynı zamanda Kürt ittifakı ile büyütmeye; halklara, kadınlara, gençlere, inanç gruplarına, emekçilere, her kesimden ötekileştirilenlere ses olmaya, mücadele çatısı olmaya devam edeceğiz."