Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan Selahattin Demirtaş'a ziyaret

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın Edirne Cezaevi’nde Demirtaş ve Mızraklı’yı ziyaret ettikleri kaydedildi.

HDP'den ziyaretin içeriğine ilişkin bilgi verilmezken, şu açıklamada bulunuldu:

“Eş Genel Başkanlarımız Pervin Buldan ve Mithat Sancar, önceki dönem Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş ile kayyım gaspıyla görevinden uzaklaştırılan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanımız Selçuk Mızraklı’yı rehin tutuldukları Edirne Cezaevinde ziyaret etti.

Buldan ve Sancar'ın Demirtaş ve Mızraklı ile ayrı ayrı yaptığı görüşme yaklaşık 3 saat sürdü.

Demirtaş ve Mızraklı’yı oldukça moralli ve güçlü gördüklerini aktaran Eş Genel Başkanlarımız aracılığıyla Demirtaş ve Mızraklı dışarıdaki herkese sevgi ve selamlarını iletti.”