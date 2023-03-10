Pervin Buldan: Newroz'u bayram havasında kutlamayacağız

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, beraberindeki milletvekilleri ile 2023 Newroz deklarasyonu için partililerle bir araya geldi.

HDP, DTK, DBP, Barış Anneleri, Kürdistani İttifak bileşenleri, Yeşil Sol Parti ve TJA temsilcileri tarafından 2023 Newroz deklarasyonu açıklandı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Dicle Fırat Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılan programda konuşan Buldan, bu yıl Newroz’u bayram havasında kutlamayacaklarını ifade ederek, “Ancak Newroz'un ruhuna uygun bir şekilde karşılayacağımızı belirtmek istiyorum. Özellikle yüzyıllardır bu kadim topraklarda Kürt halkının kadim bayramlardan biri olmasından kaynaklı bayram havası değil yas havasında ve halklarımızın ortak taleplerini ifade edeceği şekilde kutlayacağız” diye konuştu.

Buldan "Depremin sebep olduğu yaraları sarabilmemiz için toplumsal dayanışmanın en fazla yükseleceği ve bir arada olmamız gereken bir dönemi de yaşıyoruz. Çünkü çok fazla yıkım var. Bu dönem büyük bir acı yaşıyoruz. Dayanışmanın, birliğin, beraberliğin bu dönem çok daha fazla ifade edilmesi ve bunun yaratılmasının koşullarının sağlanması için bir araya gelmemiz bir o kadar önemlidir. Böyle bir süreçten geçiyoruz. O yüzden Newroz alanlarında ayrıca haykıracağımız farklı şeyler var. Bu kötülük düzenine karşı yaşamı en fazla savunmamız ve yaşatan bir sistemi kurmak için daha fazla mücadele etmemiz gereken bir süreçte iktidara “artık senin miadın doldu, Türkiye halkları değişim istiyor”’ mesajını vermek istiyoruz Newroz alanlarında" dedi.

'İktidar bu Newroz'a baktığında kendi gidişini mutlaka görecektir'

"Vereceğimiz bir diğer mesaj da iktidara karşı yılmadığımızı, korkmadığımızı, umutsuzluğa asla kapılmadığımızı, vazgeçmediğimizi Newroz alanlarında çok güçlü bir şekilde AKP ve MHP ittifakına ifade etmek üzere bir araya geleceğiz" diyen Buldan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu iktidarın Kürt düşmanı, barış düşmanı, kadın düşmanı bir iktidar olduğunu biliyoruz. Kayyımcı bir iktidar olduğunu biliyoruz. Sistemi böyle devam ettiremeyeceğini Newroz alanlarından bir kez daha göstereceğiz. Onurlu yaşam mücadelesinin kazanacağına yürekten inandığımızı ifade etmek istiyorum. Tarihin akışının kesinlikle değişeceğini iktidara göstereceğiz. Bunu biz değiştireceğiz, biz başaracağız. Türkiye halkları, Kürtlerin, kadınların ittifakı bunu kesinlikle değiştirecek. Newroz büyük bir değişimin startı olacak. Halk kararını vermiş, demokratik çözümde karar kılmıştır. Bunun emareleri hepimiz tarafından okunuyor. İktidar bu Newroz'a baktığında kendi gidişini mutlaka görecektir.

İktidar bu Newroz'a baktığında değişimin başladığını görecektir, Türkiye halklarının birliğini görecektir, Kürtlerin ittifakını görecektir. Newroz'un ruhu ve ortaya çıkaracağı büyük irade 14 Mayıs’ın büyük değişim ruhuna dönecek ve ülkeyi mutlaka ama mutlaka değiştirecektir. Bütün bunların sinyalleri Newroz’da verilecektir. Bir kez daha bütün halklarımızı Newroz alanlarında bir araya gelmeye, birlikte ve beraber olmaya, değişimin öncüsü olmaya davet ediyorum. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum."