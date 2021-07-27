Pervin Buldan: Kürtlerin birlik zamanı geldi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “HDP’liyiz Her Yerdeyiz” kampanyası kapsamında Gebze’de yapılan etkinlikte konuştu.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Buldan, Kürt ulusal birliğine ilişkin konuşurken, “Elbette ki Kürtlerin birliği önemlidir. Ulusal birlik meselesinin altını bir kez daha çiziyorum. Kürtler birliğini sağlamalıdır" dedi.

Buldan, "Demokrasi güçleri de ortak bir tavır almak durumundadır. Kürtler birlik ve beraberliğini yıllar önce sağlamış olsalardı ırkçı saldırılarla katledilmezdi. Kürtlerin dilleri, kimlikleri bu kadar yasaklı bir hale gelmezdi. Geç kalmış sayılmayız. Kürtlerin birlik ve beraberliğinin sağlanmasının zamanı gelmiştir. Bunun bir an önce adımının atılması gerekir” ifadesini kullandı.

AKP’nin artık gidici olduğunu söyleyen Buldan, “Ve tüm bunlar karşısında tek yaptığı saldırmak. Biz bu saldırıların önünde büyük bir barikat oluşturmak zorundayız. Seçime kadar ve seçim sonrasında da Türkiye’nin huzura kavuşması için bunun elzem olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum” diye konuştu.