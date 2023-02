Pervin Buldan: Hâlâ iktidarın gidemediği köyler var

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, depremden etkilenen Şanlıurfa’ya giderek Birecik, Suruç ilçeleri ile kent merkezinde yürütülen çalışmaları inceledi. Buldan’a görevinden alınan ve yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Berdan Öztürk eşlik etti.

Depremin vurduğu birçok noktaya günlerce yardım ulaştırılamadığını belirten HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Sadece ilk iki gün değil hâlâ iktidarın gidemediği giremediği köyler var. Oralarda hala enkazların altında insanlar" dedi.

'Bu öfke AKP'nin gitmesine sebep olacak'

İktidarın günler sonra engellemeler için ortaya çıktığını belirten Buldan, "Büyük bir öfke var; yapılan yardımların engellenmesine öfke var. Enkazların altında insanların kalmasına öfke var. Canlarını kurtarıp soğuktan ve açlıktan mağdur olan insanların öfkesi var. Bu öfke AKP’nin seçimlerde gitmesine mutlaka sebep olacaktır” diye konuştu.

Görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in "Biz her şeyi not alıyoruz" sözlerini "can kurtarmak isteyenleri tehdit eden bir devletle karşı karşıyayız" ifadeleriyle değerlendirdi. (ANKA)