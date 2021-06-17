Pervin Buldan: Bu organize bir katliam planıdır

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bugün saldırının gerçekleştiği ve Deniz Poyraz isimli çalışanın yaşamını yitirdiği İzmir'deki parti binasına gitti.

'Katil 30 dakika sonra gelmiş olsaydı, bu kentte büyük bir katliam gerçekleşecekti'

Burada saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunan Buldan, "Acımız büyük. Deniz yoldaşımızın bugün şehadetiyle birlikte yüreğimizin yandığını ama başımızın dik olduğunu herkesin bilmesini isteriz. Bu cinayetler ilk değil. Biz bu hikayeleri çok gördük, seyrettik. Bizim önümüzde diz çökeceksiniz diyenlere karşı asla boyun eğmedik, bundan sonra da eğmeyeceğiz. Bugün buraya büyük bir katliamı gerçekleştirmek üzere katil yollandı. Şans eseri içeride sadece Deniz vardı. O katil 30 dakika sonra gelmiş olsaydı, bu kentte büyük bir katliam gerçekleşecekti" dedi.

Buldan, "Çok organize ve planlı olduğunu biliyoruz. Bu katilin eline silah verenin de kim olduğunu biliyoruz. Yıllardır haykırıyoruz. Bu ülkede işlenen tüm cinayetler planlıdır. Bugün bunlara bir tanesi daha eklendi. Cumhurbaşkanı bu daha iyi günleriniz derken, bugünleri mi kast ediyordunuz? Bu katliamı biliyor muydunuz? Elbette biliyordunuz. Bu ülkede uçan kuştan bile haberiniz var" diye konuştu.

Buldan, şöyle devam etti:

"Bu olayın sorumluları elbette bu ülkeyi yönetenlerdir. AKP ve küçük ortağı MHP'dir. Her gün HDP'ye hakaret edip hedef gösterenler bu işin birebir sorumlularıdır. Bu cinayetin arkasında kim varsa acilen açığa çıkarılmalı. Hiç kimse bize bu yakalanan katilin akli dengesi yerinde değildi zırvalamasını yapmasın. Kabul etmiyoruz. Bu yalanlara karnımız tok.

Bir Deniz daha kaybetmeye tahammülümüz yok. Her toprağın altına düşen canın arkasında milyonlar var. Bir an önce bütün sorumlular açığa çıkarılmalı, cezalandırılmalı. Deniz'e sıkılan kurşun sadece Deniz'e değil, HDP'ye yönelik değil, bu ülkede demokrasiyi, barışı savunanlara sıkılan kurşundur. Bugün bir araya gelme, yan yana gelme zamanıdır."