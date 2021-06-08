Pervin Buldan: 5 Nisan 2015 çözüm sürecinin bittiği, yıkım sürecinin başladığı gündür

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında gündeme ve partisine açılan kapatma davasına ilişkin konuştu.

Buldan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Yargının içinde düştüğü çukuru bizler görebiliyoruz. Suç örgütlerinin üzerine gitmeyen yargı HDP hakkında yeniden kapatma davası açarak mafyatik düzene bir kez daha kalkan oldu. Ne zaman pislikleri ortaya dökülse akıllarına HDP, Kürtler geliyor. Bu iktidarın anayasa ve hukuku rafa kaldırması bugünler içinmiş. Mafyaya sıfır soruşturma, HDP'ye kapatma. Tam da 7 Haziran'ın yıl dönümünde. 7 Haziran 2015 seçimlerinin yıl dönümünde HDP'ye bir kez daha kapatma davası açtılar. Kobani kumpas davasında olduğu gibi kirli, siyasi bir operasyonla karşı karşıyayız. Bugünkü mafyatik düzenin bir kırılma noktasıdır 7 Haziran.

2015 kırılma anıdır. Hükümet çözüm sürecinde masayı devirmeseydi Türkiye bugün siyaset-mafya-çete üçlüsünün esiri değil, barış, adelet ve demokrasiyle büyük bir dönüşümü başarmış olacaktı.

5 Nisan 2015 çözüm sürecinin bittiği, yıkım sürecinin başladığı gün. Tecridin başladığı tarih de bu tarihtir, hukukun dışına çıkıldığı bu tarih rant ve çete düzenine geçişin tarihidir. Beka borsası kurdular, mafyasıyla, beşli çetesiyle bu borsadan en büyük vurgunu yaptılar. Çürüdüler, çürüttüler.

Kürt sorunu çözülmeden Susurluk benzeri çete ve mafya tasfiye olmayacaktır. Herkesin bu gerçeği görmesi, Kürt sorununun demokratik çözümü konusunda politika üretmesi gerekmektedir.