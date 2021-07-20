Peru'da solcu Castillo, resmen Cumhurbaşkanı oldu

Peru'da Ulusal Seçimler Jürisi (JNE), ülkede 6 Haziran'da yapılan başkanlık seçimlerinin resmi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, seçimleri kazanan solcu Pedro Castillo, Peru'nun yeni Cumhurbaşkanı oldu. Castillo'nun partisi Peru Libre (Özgür Peru), 8 milyon 839 bin 380 oyla en az yüzde 50,1 orana sahip olarak birinci oldu. Sağcı aday Keiko Fujimori'nin partisi Fuerza Popular'sa (Halkın Gücü), 8 milyon 792 bin 117 oyla yüzde 49,8 orana sahip olarak ikinci oldu.

Castillo, gelen ön sonuçların ardından zafer ilan etmişti. Fujimori'nin seçimlerde usulsüzlük yapıldığını iddia ederek itirazda bulunmuş ve Castillo'nun resmi zaferinin ertelenmesine neden olmuştu.

Fujimori'nin iddialarının asılsız çıkmasının ardından JNE, Castillo'nun zaferini resmi olarak açıkladı.