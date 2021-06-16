Peru'da ABD destekli sağ seçimleri tanımıyor

Aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Keiko Fujimori, oyların 100'ünün sayılmasının ardından solcu aday Pedro Castillo'nun kazandığının kesinleşmesi üzerine sonuçları tanımadığını açıkladı.

Oy sayımının tamamlanmasından saatler sonra Fujimori, Lima'nın merkezinde toplanan destekçilerine seslendi:

"Sevgili dostlarım, kafamızın karışmasına izin vermemeliyiz, bugün bir sonuç çıktı, evet. Ulusal Seçim Süreçleri Ofisi (ONPE) tarafından yapılan sayım sonucu, ancak en önemli kısım eksik, Ulusal Seçim Mahkemesi'nde (JNE) tartıştığımız oyların değerlendirilmesi. Gözlenen eylemlere karşı yaptığımız itirazlar… Seçim yetkililerine güveniyoruz, evet, ama her şeyden önce halkın iradesine güveniyoruz ve bu usulsüzlükleri analiz ettiklerinde kazanan olarak çıkacağımızı biliyoruz.”

Tüm oyların sayılmasının ardından sendika lideri ve köy öğretmeni Pedro Castillo 44.058 oy farkla kazandı ve toplam 8.835.579 (yüzde 50,125) oy aldı. Ülkenin 90'lardaki diktatörü Alberto Fujimori'nin kızı Keiko Fujimori'yse, 8.791.521 oy (yüzde 49,875) aldı.

Geçen hafta, devam eden bir oy sayımı, Castillo'ya karşı başlangıçtaki dar farkını sildikten ve nihai zaferini gösterdikten sonra, Fujimori hiçbir kanıt sunmadan seçim hilesi olduğunu iddia etti. Fujimori, Castillo için verilen oyların bir kısmı iptal edildikten sonra seçimin kendi lehine sonuçlanmasını umuyor. Hem yerel hem de uluslararası gözlemciler, seçimlerin ve oy sayımının adil olduğunu onaylayarak aşırı sağcı figürün iddialarına karşı çıktılar.

Castillo Twitter hesabı biyografisini 'seçilmiş başkan' olarak değiştirdikten sonra, Fujimori'nin destekçileri de köy öğretmeniyle dalga geçmek için kendilerini "seçilmiş başkanlar" veya bazı durumlarda bir "Peru İmparatorluğu'nun hükümdarı" ilan etti. Ülkedeki neo-liberaller ve Beyaz-Japon üstünlükçülerin başlattığı #CastilloChallenge hashtag'ine eski Adalet Bakanı Salvador Heresi gibi bazı tanınmış kişiler de katıldı.

Ülkenin zenginleri kaçmaya hazırlanıyor

Castillo'nun seçilmesinin ardından ülkenin elitlerinde bir korku havası esmeye başladı. Yoksul halkın durumunun iyileştirilmesi ve çetelere peşkeş çekilen işletmelerin tekrar kamulaştırılması gibi vaatleri olan Castillo'dan rahatsız olan Perulu patronlar şimdiden ülkeden mal ve kendilerini kaçırma planları yapmaya başladı. Reuters'e göre, ülkedeki en zengin ve en güçlü kişilerin çoğu, olası kamulaştırmalardan korkarak bankalardan paralarını çekiyor ve aile üyeleri arasında mülkiyet haklarını yayıyor. Bankalar talebi karşılamak için fiziki dolar ithal etmek zorunda kaldı.

Castillo, seçim kampası süresince nüfusun en yoksul kesiminin desteğini harekete geçirdi ve sosyal programlar aracılığıyla yardım sözü verdi. Bu programları finanse etmek için madencilik endüstrisindeki vergileri artıracağını söyledi ve hükümete ekonomiyi düzenleme konusunda daha fazla güç vermek için anayasa reformu isteyebileceğini belirtti.

Babasının kızı

Anti-komünist histeriyi Castillo'ya karşı kullanan patronlar onu marksist olmakla "suçluyor" ancak Castillo “piyasaları olan bir halk ekonomisi” modelinin uygulanmasını ön görüyor. Castillo ayrıca başkan seçildiği takdirde bir öğretmen maaşından fazlasını kabul etmeyeceğine de söz verdi.

Bu arada Fujimori, babası eski diktatör Alberto Fujimori politikalarının devamını ön görüyor. Ülkeye yerleşmiş eski Avrupalı ve Japon sömürgecilerin, mafyanın ve sermayenin desteğine sahip Fujimori'nin babası şu anda görev süresi boyunca yolsuzluk ve insan hakları ihlali nedeniyle hapiste.

Diktatör babası gibi Keiko Fujimori'nin kendisi de bir yolsuzluk soruşturması altında ve şu anda şartlı tahliyeyle serbest bırakılmış durumda. Keiko Fujimori 2018 ile 2020 yılları arasında yaklaşık 13 ay hapis yattı. Geçen hafta bir savcı, onu tanıkları tahrif etmekle suçlayarak duruşma öncesi tekrar gözaltına alınmasını talep etti.