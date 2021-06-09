Peru seçimlerinde sandıkların yüzde 98'i açıldı: Solcu aday Castillo önde gidiyor

Peru'da devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 98,1'i açıldı.

Ulusal Seçim İşlemleri Ofisi'nin verilerine göre, Özgür Peru (Peru Libre) partisinin solcu adayı Pedro Castillo, rakibi Popüler Güç (Acción Popular) partisi adayı Keiko Fujimori karşısında seçimi yüzde 50,2 oy oranıyla önde götürüyor.

Gelen sonuçlara göre Castillo, 8 milyon 657 bin 705 geçerli oya sahip olurken, sağcı rakibi Fujimori, 8 milyon 565 bin 321 oy aldı.

Castillo'nun gerisinde olan Fujimori, oy sayımı sürecinin şaibeli geçtiğini iddia ederken, Castillo sosyal medyadan yaptığı açıklamada halkı oyları korumaya çağırdı.

Keiko Fujimori'nin babası Alberto Fujimori, 1990-2000 yılları arasındaki devlet başkanlığı döneminde görevi suistimal, rüşvet ve yargısız infazlar yaptığı gerekçesiyle 25 yıl hapse mahkum edilmişti. Alberto Fujimori, 2007 yılından bu yana hapiste.

Seçimin galibi Peru'nun bağımsızlığının 200. yıl dönümü olan 28 Temmuz'da görevi devralacak.