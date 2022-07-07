Perakendede büyük zam beklentisi

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfının (TEPAV) Perakende Güven Endeksi (TEPE) anketi, sektördeki zam beklentisinin arttığını ortaya koydu.

Ankete katılan perakendecilerin yüzde 69,4ü geçen 3 ayda işlerin durumunun kötüleştiğini belirtti. Gelecek 3 ayda işlerinde iyileşme bekleyenlerin oranı ise yalnızca yüzde 5,2 oldu.

Gelecek 3 ayda satış fiyatında artış bekleyen perakendecilerin oranı da yüzde 83ten yüzde 93,2’ye yükseldi.

Yüzde 77,8'nin satışları düştü

Perakendecilerin geleceğe yönelik satış beklentisi ise geçen aya ve geçen yıla kıyasla arttı.

Buna göre, gelecek 3 aya ilişkin satış beklentileri, bir önceki aya göre 0,1, bir önceki yılın aynı ayına göre 3,4 puan arttı.

Söz konusu iyileşmede yaklaşan bayram tatilinin etkili olduğu belirtildi.

Haziran 2022de TEPE anketi katılımcılarının yüzde 5,2’si önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme beklerken, yüzde 9,7’si işlerinde kötüleşme beklediğini belirtti.

Haziran 2022’de TEPE anketi katılımcılarının yüzde 5,6’sı geçen yılın aynı dönemine göre işlerinde artış olduğunu belirtirken, işlerinde düşüş olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 77,8 olarak belirlendi.

