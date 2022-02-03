Pentagon'dan Rusya'ya suçlama: 'Ukrayna'da sahte saldırı videosu üretebilirler’

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, günlük basın toplantısında Rusya'ya yönelik yeni suçlamalar yöneltti.

Sputnik’te yer alan habere göre, Rusya'nın 'Ukrayna’yı işgal etmeye gerekçe göstermek üzere sahte bir saldırı videosu hazırlayabileceğine dair ellerinde bilgi olduğunu' öne süren Kirby şunları söyledi:

'Rusya'nın son derece şiddet içerikli bir video hazırlayabileceğine inanıyoruz'

"Bu konuda bir seçenek olarak Rus hükümetinin Ukrayna ordusuna veya istihbaratına atfetmek üzere Rusya’nın topraklarına ya da Ruslara yönelik bir saldırı düzenleyerek bunu atacakları adımların bir parçası haline getireceğini düşünüyoruz. Rusya’nın cesetlerin, ağlama rolü yapan insanların, yıkık binaların görsellerinin de olduğu, Ukrayna askerlerinin elinde Batı menşeli ekipmanların olduğu ve hatta Batı'nın sağladığı silahların da olduğu son derece şiddet içerikli bir video hazırlayabileceğine inanıyoruz”.



