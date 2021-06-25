Pentagon'dan HMS Defender yorumu: Ruslar olayları anlatılarına uydurmaya çalışıyor

Rusya Savunma Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İngiliz muhrip HMS Defender'ın Karadeniz'de Kırım açıklarındaki karasularına kasıtlı olarak provokasyon amacıyla girdiğini, bir Rus sınır devriye gemisinin İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtığını duyurmuştu.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, 24 Haziran'da bir basın brifingi verirken, olayla ilgili Rusya'nın sunduğu kanıtları "Rus dezenformasyonu" olarak nitelendirdi, şu ifadeleri kullandı:

"Pekala, sizden geriye dönüp İngiliz Savunma Bakanlığı'nın dün ne dediğine bakmanızı rica edeceğim. Bence onlar ve bu konuda yorum yapmak onların vazifesi. HMS Defender'a uyarı ateşi açılmadığı gerçeği konusu çok açıktı. Rusların olayları kendi anlatılarına uydurmaya çalışmasının bir başka örneği. Bu sadece Rus dezenformasyonuydu, tutmadı.”

Rusya'nın ABD Büyükelçiliği, Kirby tarafından Rusya'ya yöneltilen "dezenformasyon" suçlamalarını "temelsiz" olarak niteledi.

Büyükelçilik Twitter sayfasında, ABD'nin "bariz olanı inkar ettiğini" ifade etti.

Rusya'nın Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) olaya ilişkin bir video yayınlamıştı. Görüntülerde, Rus sahil güvenlik botlarının HMS Defender'ı, Kırım çevresindeki Rus karasularını terk etmemesi halinde ateş açacakları konusunda uyardığı görülüyordu.

Rus hükümeti olayı açık bir provokasyon olarak nitelendirdi ve Rusya Dışişleri Bakanlığı İngiltere'ye benzer eylemler tekrarlanırsa "olası sonuçların" "tamamen İngiliz tarafına ait olacağını" söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Perşembe günü İngiltere'nin Aldershot kasabasındaki bir askeri kışlayı ziyareti sırasında, İngiliz savaş gemisinin Kırım açıklarında Karadeniz'de seyretmesinin "tamamen doğru olduğunu" söyledi. İngiltere hükümetinin Kırım'ın Rusya ile yeniden birleşmesini tanımadığını ve bu nedenle Rusya'nın bu sular üzerindeki hak iddiasını reddettiğini vurguladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Karadeniz Filosunun Sivastopol'daki ana üssünün yaklaşık 15 km açığını geçerek İngiliz destroyerinin yoluna dört bomba bırakan bir Su-24M saldırı uçağını havalandırdığını duyurmuştu. Bunun ardından İngiliz savaş gemisi rotasını tekrar uluslararası sulara çevirmişti.