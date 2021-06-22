Pentagon Sözcüsü: Türkiye, Kabil Havalimanı güvenliğinde öncü rol oynamayı kabul etti

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin arasındaki hafta sonunda yapılan telefon görüşmesinde, Kabil Havaalanı’nın korunması konusunun gündeme gelip gelmediği sorulan Kirby, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın, geçen hafta Brüksel’de ABD Başkanı Joe Biden ve AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında yapılan görüşmeyle ilgili açıklamasını hatırlattı.

Kirby, “Türkiye, havalimanının korunması konusunda öncülük etmeyi kabul etti. Ancak halen detayları üzerinde çalışılıyor. Yapılması gereken daha çok iş var. Onlar, ABD ve uluslararası toplumdan bir destek almaları gerektiğini belirttiler. Bunun üzerine çalışıyoruz” dedi.

Gazetecilerin “ABD Türkiye’ye bu konuda finansal veya lojistik destek vermeye hazır mı?” sorusuna Kirby, “Dediğim gibi bu konuda çalışıyoruz. Tam olarak verilecek desteğin ne olduğunu henüz bilmiyoruz” yanıtını verdi.