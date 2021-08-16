Pentagon: Kabil Havalimanı'nı boşaltmak için Türk ve uluslararası güçlerle çalışıyoruz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Afganistan'da Kabil Havalimanı'nın boşaltılması için ABD güçlerinin Türk ve diğer uluslararası birliklerle birlikte çalıştığını söyledi.

Kirby "ABD güçleri, uluslararası tahliye uçuşlarının yeniden başlamasını sağlamak üzere Kabil Havalimanı'nın boşaltılması için Türk ve diğer uluslararası birliklerle birlikte çalışıyor" dedi.

Kirby bunun ne kadar süreceğini bilmediklerini kaydetti. Öte yandan Kirby ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in tahliye operasyonu için yeni bir tabur askerin daha Afganistan'a gönderilmesini onayladığını söyledi. Bununla birlikte ABD'nin ülkedeki asker sayısı yaklaşık 6 bine çıkacak.

Askeri uçuşlar da durdurulmuştu

Dün Kabil Havalimanı'nda ticari tüm seferlerin durdurulmasının ardından bugün havalimanındaki tüm askeri uçuşlar da durdurulmuştu. Reuters'a konuşan bir ABD'li yetkili, tahliyede yer alan askeri uçuşların kısa süre sonra yeniden başlayacağını belirtmişti.

ABD ile Taliban Doha'da tahliyeyi görüşmüş

Öte yandan Associated Press (AP) haber ajansına konuşan ve ismi açıklanmayan bir ABD'li savunma yetkilisi, CENTCOM Komutanı Frank McKenzie'nin Pazar günü Doha'da Taliban liderleriyle doğrudan bir görüşme yaptığını ve Taliban'dan ABD'nin tahliye operasyonuna müdahale etmemesini istediğini söyledi.