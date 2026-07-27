Pentagon İran savaşının bilançosunu ikiye böldü: Kayıplara yeni kategori

ABD Savunma Bakanlığı, İran savaşında ölen ve yaralanan askerlerin kaydında kullandığı yöntemi sessizce değiştirdi.

Pentagon’un resmi kayıp verilerinin yayımlandığı Savunma Kayıpları Analiz Sistemi’nde (DCAS), son haftalarda ölen dört ABD askeri ile yüzlerce yaralı, “Destansı Öfke Operasyonu” başlığından çıkarılarak yeni oluşturulan “Denizaşırı Operasyonlar” kategorisine taşındı.

Yeni kategoride 7 Temmuz’dan itibaren meydana gelen olaylarda ölen dört askerin isimleri ile 207 yaralı yer aldı. Ancak Pentagon, bu kategoride gösterilen yaralıların tamamının İran savaşı sırasında mı yaralandığına ilişkin açıklama yapmadı.

Önce bilanço düştü, ardından yeni başlık açıldı

Pentagon’un veri tabanı geçen salı günü İran savaşı kapsamında 18 ölü ve 482 yaralı gösteriyordu. Bir gün sonra bu sayılar 14 ölü ve 420 yaralıya indirildi.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, kayıtlardaki düşüşü “geçici veri kesintisi” olarak açıklarken, bakanlık yetkilileri değişikliğin kayıpları gizleme amacı taşımadığını öne sürdü.

Hafta sonundaysa dört askerin ölümü ve 207 yaralı, İran savaşı başlığının dışında açılan “Denizaşırı Operasyonlar” kategorisinde yeniden ortaya çıktı. İki kategori birlikte değerlendirildiğinde ABD’nin İran’a karşı 28 Şubat’ta başlattığı savaşta en az 18 asker öldü, 624 asker yaralandı.

Buna karşın Pentagon’un resmi tablosunda “Destansı Öfke Operasyonu”nun bilançosu hâlâ 14 ölü ve 400’ü aşkın yaralı olarak görünüyor. Böylece savaşın toplam kayıplarına ulaşmak için iki ayrı kategorinin birleştirilmesi gerekiyor.

Ateşkes sonrasındaki çatışmalar ayrı bir savaş gibi gösteriliyor

Yeni kategorinin başlangıç tarihi olarak 7 Temmuz’un seçilmesi de dikkat çekti. ABD yönetimi, İran’la sağlanan kısa süreli ateşkesin ardından yeniden başlayan saldırıları Destansı Öfke Operasyonu’ndan ayrı bir askeri dönem olarak tanımlamaya çalışıyor.

İran’ın 7 Temmuz’da Hürmüz Boğazı’ndaki üç ticari gemiyi hedef almasının ardından ABD saldırıları yeniden başlatılmış, Donald Trump ateşkesin sona erdiğini açıklamıştı.

Son dört ABD askerinden üçü 17 Temmuz’da Ürdün’deki bir üsse düzenlenen İran saldırısında, biri ise ertesi gün Irak’ta İran’a ait bir insansız hava aracının kontrollü biçimde imha edilmesi sırasında öldü. Pentagon, Ürdün’de ölen askerlerden ikisinin İran savaşında değil, IŞİD’e karşı yürütülen operasyon kapsamında görev yaptığını ileri sürdü.

Savaş Yetkileri Yasası tartışması

Kayıpların ayrı bir kategoriye taşınmasının yalnızca istatistiksel bir tercih olmadığı belirtiliyor. Trump yönetimi, ateşkes döneminin 1973 tarihli Savaş Yetkileri Yasası’nda öngörülen süreyi durdurduğunu savunuyor.

Söz konusu yasa, Kongre’nin onayı bulunmaması halinde başkanın askeri operasyonları 60 gün içinde sona erdirmesini öngörüyor. Yönetimin 7 Temmuz’dan sonraki saldırıları ayrı bir operasyon gibi göstermesi, yasal sürenin yeniden başlatılması girişimi olarak değerlendiriliyor.

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie, Pentagon’un “kısa bir ateşkesle ayrılmış iki İran savaşı varmış gibi davrandığını” belirterek uygulamayı “saçma bir hile” diye nitelendirdi. Massie, Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Kongre onayı olmadan savaşı sürdürerek yasayı ihlal ettiğini söyledi.

Pentagon, savaşın yeniden tırmandığı dönemden bu yana askeri strateji ve kayıplar hakkında kamuoyuna sınırlı bilgi veriyor. Bakanlık mayıs ayı başından beri İran savaşı konusunda basın toplantısı düzenlemezken, ABD Merkez Komutanlığı da gazetecilere düzenli kayıp bilgisi vermeyi bıraktı.

Trump yönetiminin yeni sınıflandırması, savaşın toplam bilançosunu değiştirmese de ölü ve yaralıların tek bir resmi tabloda görülmesini engelliyor.

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