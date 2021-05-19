Pentagon: Afganistan'dan çekilme sürecinin yüzde 20'si tamamlandı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD ordusunun Afganistan'dan çekilme sürecinin yaklaşık yüzde 20 oranında tamamlandığını açıkladı.
ABD Merkez Komutanlığı, ABD'li güçlerin askeri teçhizatları 115 adet C-17 uçağıyla Afganistan'dan taşıdığını, 5 binden fazla teçhizatın imha edilmek üzere Savunma Lojistik Kurumu'na teslim edildiğini, 5 askeri tesisinse Afganistan Savunma Bakanlığı'na teslim edildiğini kaydetti.
Açıklamada, "ABD Merkez Komutanlığı, geri çekilme sürecinin yüzde 13 ila 20 oranında tamamlandığını tahmin ediyor" denildi.
ABD'nin Afganistan'daki tüm askerlerini, 11 Eylül 2021 itibarıyla çekeceği açıklanmıştı.