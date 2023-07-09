Pendik'te miras kavgası: 4 ölü 2 yaralı

Olay, İstanbul Pendik'te bulunan Çamlık Mahallesi Meşe Sokak'ta, saat 19.30 sıralarında meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre miras konusunda anlaşmazlık yaşayan aile bireyleri arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle silahlı bir kişi, tartıştığı aile bireylerine ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin, olayın ardından silahla ateş eden kişiyi yakaladığı öğrenildi.