Pendik'te doktora saldıran hasta yakınına ev hapsi kararı

İstanbul'da bir kalp damar cerrahı, hasta yakını tarafından saldırıya uğradı. Gözaltına alınan hasta yakını tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlikçe ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Kalp Damar Cerrahı Yasin Güctekin, ameliyat ettiği hastanın yakını tarafından saldırıya uğradığını duyurdu.

30 Kasım'da yaşanan olayda Yasin Güctekin, aort damarı yırtılmış ve hayati riski çok yüksek olan bir hastayı 10 saat süren bir ameliyatla kurtardıklarını yazdı.

DHA'nın haberine göre doktor, yoğun bakım önünde hastanın ailesine bilgi verdiği sırada, ameliyattan yeni çıkmış hastayı görmek istediğini söyleyen oğlu tarafından saldırıya uğradığını, hasta yakınının kendisine bıçak çektiğini anlattı.

AA'nın haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Fevzi Çakmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki bir hastanede bir kişinin çevreye zarar verdiği ve doktorlara saldırdığı bilgisi üzerine olay yerine intikal edildiği, yapılan kontrolde, L.A'nın (21) hastanede ameliyat olan babasını görmek istemesi üzerine doktor M.Y.G'yi (30) saldırarak tehdit ettiği ve hastanedeki cihazlara zarar verdiği tespit edildiği belirtildi.

Gözaltına alınan hasta yakını adliyeye sevk edildi

Olay sonrası hastanede beyaz kod verildi.

Doktorun şikayetçi olduğu saldırgan Lokman A. gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Burada savcılıkta ifade veren şüpheli tutuklanması talebiyle hakimliğe gönderildi.

Şüpheli suçlamayı kabul etmedi

Şüpheli Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinde, doktora karşı herhangi bir kasıtlı harekette bulunmadığını, üzerinde kesici bir aletin de olmadığını belirterek, doktoru "Seni öldürürüm" diye tehdit etmediğini savundu.

Sadece babasını görmek istediğini ifade eden şüpheli, "Doktor bana cevap vermedi. Hemen eline telefonu aldı. Yanında iki hemşire vardı, onlar da telefonlarını ellerine aldılar. Doktor uzaklaşmaya başlayınca ben tekrar arkasından gittim. EKG cihazına tekme atmadım" dedi.

Şüpheli, atılı suçlamayı kabul etmediğini, tutuksuz yargılanmak istediğini dile getirerek, hakimlik aksi bir takdirde karar verecekse hakkında adli kontrol şartı uygulanmasına talep etti.

Hakimlik, şüpheli L.A'nın 3 ay ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.