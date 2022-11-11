'Pençe-Kilit Operasyonu' bölgesinde bir asker yaşamını yitirdi

Irak'ın kuzeyinde yürütülen "Pençe-Kilit Operasyonu" bölgesinde, açılan taciz ateşi sonucu, Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç yaşamını yitirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 11 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Asb.Kd.Çvş. Emre SEVİNÇ yaralanmış, derhâl hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.