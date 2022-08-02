Pelosi'nin uçağı Tayvan'a indi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve beraberindeki ABD heyetinin bulunduğu "Boeing C-40C" tipi uçağın Tayvan'ın başkenti Taipei'deki Songshan Havalimanı'na indiği bildirildi.

Pelosi uçaktan iniş yapıyor.

Pelosi ve ABD heyeti, havaalanında Tayvan delegasyonuyla görüşme gerçekleştirdi.

Taipei'deki birçok kişi Ukrayna bayrağı şeklinde maskeler takarak, Pelosi'yi karşılamak için bir toplandı. Grubun "ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Pelosi Tayvan'a hoş geldin" pankartı taşıdığı görüntülendi.

Çin'den kınama ve askeri tatbikat

Çin Dışişleri Bakanlığı, Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretini şiddetle kınadığını ve protesto ettiğini açıkladı. Açıklamada, "Pelosi'nin Tayvan ziyaretine yanıt olarak, ülke egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için gerekli tüm önlemleri alacağız, sonuçları ABD ve Taipei'nin sorumluluğunda olacak" denilerek ABD ve Tayvan'a tepki gösterildi.

Çin'in Tayvan'ın çevresinde tatbikat planı

Global Times'ın haberine göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Perşembe gününden başlayarak Pazar gününe kadar (4-7 Ağustos) Tayvan adasını çevreleyen altı bölgede askeri tatbikat düzenleyecek.

Pelosi ve ABD heyetinin, yarın (3 Ağustos) adadan ayrılması bekleniyor.

Çin savaş uçakları Tayvan Boğazı'nı geçiyor

Çin Devlet Televizyonu, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na ait Su-35 savaş uçaklarının Tayvan Boğazı'na doğru ilerlediğini bildirdi. Çin ordusuna bağlı uçakların, Tayvan'a en yakın bölge olan Fujian eyaletinde uçuşlarını yoğunlaştırdığı ifade edildi. Ek olarak, Çin'in Tayvan'a 125 kilometre mesafedeki Fujian eyaletinden siren seslerinin yükseldiği aktarıldı.

Çin'in Tayvan Boğazı'nda sivil uçuşları yasakladığı açıklanmıştı.

Ayrıca Tayvan Devlet Televizyonu, ülkenin ikinci seviye alarma geçtiğini açıkladı. Taipei'de ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin iniş yaptığı havalimanında Tayvan güvenlik güçleri görüntülendi.

'Sonu iyi bitmeyecek'

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pelosi'nin Tayvan ziyareti hakkında, "ateşle oynayan" ABD'li politikacıların sonuçlara katlanacağını belirterek, "iyi bir sonun olmayacağını" söyledi.

Pelosi'nin Tayvan programı

Tayvan medyasından çıkan haberlere göre, Pelosi'nin bugün Tayvan bölge yetkilisi Tsai Ing-wen ile bir araya gelmesi bekleniyor. Yarın yerel saatle 08.50'de (TSİ 03.50) Tayvan Meclisi'nde konuşma yapacak Pelosi, ardından İnsan Hakları Müzesi ziyaret edecek ve Tayvanlı yetkililerle bir etkinliğe katılacak.

Pelosi'nin yarın yerel saatle 17.00'de (TSİ 12.00) adadan ayrılarak, Hint-Pasifik turuna devam edeceği belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian dün yaptığı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi halinde Çin'in güçlü önlemleri alacağını söylemişti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise, Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etme "hakkı" bulunduğunu söyledi.