Pele 'dikey' olarak gömülecek

Pele'nin naaşı 2 Ocak'ta şafak vakti hastaneden alınarak Vila Belmiro Stadyumu'na götürülecek.

Vatandaşlar 2 ve 3 numaralı kapılardan giriş yapıp saygısını gösterdikten sonra 7 ve 8 numaralı kapılardan çıkış yapacak. Yetkililer ise 10 numaralı kapıdan giriş yapacak.

FIFA ve CONMEBOL temsilcilerinin de katılacağı cenaze töreni 2 Ocak Saat 10:00'da başlayıp 3 Ocak sabah 10:00'a kadar devam edecek.

Daha sonra Pele'nin annesi Dona Celeste'nin öncülüğünde Pele'nin cenazesi mezarlığa götürülecek.

Pele vasiyeti üzerine Memorial Necropole Ecumenia'ya gömülecek. Pele'nin naaşı dikey olarak mezarda yer alacak.

Bu mezarlık dünyanın en yüksekteki mezarlığı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti. Mezarlığın olduğu yerden bakıldığında Vila Belmiro görülebiliyor.