Peker'in videosunun ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan serin yorum

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, ülkücü mafya Sedat Peker’in 8. videosu üzerine değerlendirmede bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Saral, “Peker, yaptığı ipe sapa gelmez açıklamalarla iradesinin dışında Türkiye düşmanları ve içerideki bilumum şer ittifaklarının emrinde olduğunu ortaya koymuştur. Devletimiz gerekeni yapacak ve hiç bir güç bu ülkenin bu tarz hezeyanlarla sarsılamayacağını öğrenecek” ifadelerini kullandı.

Peker, bugün yayınladığı videosunda, gelecek videoda Erdoğan'la olan geçmişini anlatacağını söylemişti.