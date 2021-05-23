Peker'in videosu sonrası Pervin Buldan'dan 'Savaş Buldan' açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Sedat Peker'in eşi Savaş Buldan'ın öldürülmesine ilişkin sözlerinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Buldan, "Yıllardır hep söyledik şimdi yine söylüyoruz. Savaş Buldan ve arkadaşları Devleti yönetenler tarafından öldürüldü. Cinayeti işleyenler göstermelik yargılandı ve beraat etti. Şimdi yeniden başadönüyoruz ve yargılanmaları icin girişimde bulunacağız.." dedi.

Son videosunda, 90'lı yıllarda Çiller genelgesiyle öldürülen Kürt işadamları konusunda da konuşan Sedat Peker, Ağar'ın geçmişte uyuşturucu ticaretinde birlikte çalıştığı, Baybaşin, Cantürk, Buldan gibi kişileri kendi geçmişini temizlemek amacıyla ortadan kaldırdığını bunu da "teröre yardım" hikayeleri uydurup "Tansu hanımı" ikna ederek yaptığını söylemişti.