Peker'in videolarında anlattığı Salifov cinayetiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Azeri mafya lideri "Lotu Quli" lakaplı Nadir Salifov'un 21 Ağustos 2020'de Antalya'da bir otelde öldürülmesiyle ilgili düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Salifov'un öldürülmesinin talimatını verdiği ileri sürülen Namık Canıyev ve onunla birlikte hareket ettiği belirlenen 4 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli İzmir, Erzurum ve Kocaeli'de bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda N.A, C.K, E.A. ve M.Y. yakalandı. Şüphelilerin Antalya'da bulunan oteldeki cinayetten sonra kaçma görüntüsü ve operasyon anı görüntüleri de basınla paylaşıldı. Namık Caniyev'in yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

Peker: Polis katili bu adamı Ağar, Mansimov'u öldürmesi için Türkiye'ye getirdi

Peker, 3. videosunda "Guli" diye söz ettiği Nadir Salifov'un Mehmet Ağar tarafından Mübariz Mansimov'u öldürmesi için deportu kaldırılarak Türkiye'ye getirildiğini iddia etmişti.

Peker arkadaş olduklarını söylediği Guli'nin Edirne'deki bir çatışmada bir polisin ölmesinden sorumlu tutulduğu için deport edildiğini anlattığı videosunda şunları söylemişti:

"Organize Şube polisini öldüren bu adamı deportu kaldırıp Türkiye'ye getirdi derin devletimizin başı. Niçin biliyor musunuz, Mübariz Mansimov'u öldürtmesi için. Mübariz yeri geri almak için uğraşıyor ya. Allah'a şükür o kötü olay olmadı. Mübariz de dik adam, diklendi. Sonra Guli'nin kardeşi Guli'yle konuştu, şey yapıldı. Guli ne oldu biliyor musunuz? Öldü! Aradı, ben dedi, Türkiye'ye gidiyorum. Türkiye'de biraz kalıp çıkmıştı. Gitme dedim, ben orada yokum, sıkıntı yaşayabilirsin. Dedi, ben güçlüyüm, Mehmet abiyle aram çok iyi, dedi. Geldi, haftası dolmadan öldürüldü."

Nadir Salifov 7 Ekim 2018 tarihinde gözaltına alınmış ve Azerbaycan’da hakkında yakalama kararı bulunduğu için 2018 yılında Türkiye’den ihraç edilmişti. Ancak tekrar Türkiye’ye girmiş ve 20 Ağustos 2020'de Antalya'nın Serik’e bağlı Boğazkent Mahallesi’nde bir otelin restoranında yemek yediği sırada en yakınındaki isimlerden biri olan Khayn Zeyralov tarafından başından vurularak öldürülmüştü.