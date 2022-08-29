Peker'in rüşvet ağı iddiaları yargıda: CHP'den suç duyurusu

Suç örgütü lideri Sedat Peker, eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu’nun, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sorunlarının çözümü için 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti.

Öte yandan iddialarda Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Berat Albayrak'ın ağabeyi Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak da yer alıyordu.

CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlığındaki CHP heyeti, Ankara Adliyesi'ne gelerek iddialara ilişkin suç duyurusunda bulundu. Erkek, adliye önünde yaptığı açıklamada savcıları göreve çağırdı.