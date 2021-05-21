Peker'in para gönderdiği AKP''li siyasetçiyi işaret etti: 'Metin olun, var'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Sedat Peker'in ayda 10 bin dolar gönderdiği bir siyasetçi olduğuna dair sözlerinin ardından bu ismin AKP'li eski milletvekili ve şu anda AKP MKYK'sinde bulunan Metin Külünk olduğu iddia edilmişti.

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır da bugün Halk TV'de katıldığı canlı yayında Fatih Ertürk'ün konuyla ilgili "Sizin bildiğiniz bir isim var mı?" sorusuna "Metin olun, var. Anladınız herhalde" diye yanıt vererek Külünk'ü işaret etti.

Ertürk'ün "Süleyman Soylu, Sedat Peker’in bir siyasetçiye ayda 10 bin dolar ödeme yaptığını, maaşa bağladığını söyledi. Siz de 'Eski bir AKP milletvekili gözaltına alınsın sorulsun' dediniz. Peki bir isim var mı ortada. Gazetelerde bir isim var ama sizin bildiğiniz bir isim var mı?" sorusuna Başarır "Metin olun, var" yanıtını verdi.

Başarır şunları söyledi: "Metin olun, var. Anladınız herhalde. Ben bu kadarını söyleyeyim dedim. Sedat Peker’in hemşerisiydi. Cumhurbaşkanı’na yakın bir isimdi. Herhalde Türkiye anladı."