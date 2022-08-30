Peker'in o iddiası doğru çıktı: İBB'den çok sayıda ihale almış

Ülkücü mafya Sedat Peker'in rüşvet çarkı suçlaması sonrası ismi gündeme gelen AKP'li vekil Zehra Taşkesenlioğlu’nun İBB'nin AKP'de olduğu dönemde çok sayıda ihale aldığı ortaya çıktı.

Halktv'den İsmail Saymaz, konuya ilişkin bugün bir köşe yazısı kaleme alırken, durumu İBB'nin de doğruladığını aktardı.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

"Sedat Peker, önceki gün attığı tweetlerde Taşkesenlioğlu’na ait Maya adlı şirket için şu ifadeleri kullanmıştı:

“O tarihlerde AK Parti’de olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere diğer AK Parti belediyelerine iş yapmışlar.”

İddiayı İBB’ye sordum.

Peker’in haklı olduğu anlaşıldı.

Milletvekillerinin ticari faaliyet göstermesinde yasal engel yok. Ancak aldıkları yüksek maaş, para pul işlerine bulaşmamalarını gerektirmez mi?

Taşkesenlioğlu’na göre hayır!

Milletvekili olduktan sonra bile elini AK Partili belediyelerden çekmemiş.

Maya, 2013 yılından 2017’ye kadar İBB’den tam 14 ihale aldı. ‘Davranış ve İş Geliştirme’, ‘Kurumsal Reorganizasyon’, ‘İş Hayatında İmaj Yönetimi ve Profesyonellik’, ‘Şoförlük’, ‘Saygı Kuralları’ eğitimleri ile bir toplantının organizasyonunu gerçekleştirdi.

Dördü Taşkesenlioğlu milletvekiliyken verildi.

Maya, toplam 1.575.797 TL kazandı.

Bu arada, şirketin AK Partili Zeytinburnu Belediyesi’nden çok sayıda ihale aldığı anlatılıyor."