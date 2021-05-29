Peker'in 'kilit adamı' gözaltında

İstanbul merkez olmak üzere 7 ilde geçtiğimiz 9 Nisan günü Sedat Peker'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda 63 şüpheliden 56’sı gözaltına alınmıştı.

Milliyet'te yer alan habere göre, gözaltı kararı bulunan 63 isim arasında bulunan bir şüphelinin Covid-19’dan hayatını kaybetmesi sonrası, firari şüpheli sayısının 6’ya düştüğü soruşturmada, aranan 3’ ismin adresini önceki gün tespit eden İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, İstanbul ve Çanakkale’de tespit edilen 3 ayrı adrese operasyon düzenlemiş, üç kişiyi gözaltına almıştı.

Operasyonun İstanbul ayağında düzenlenen baskınlarda U.B.ve Ü.G. isimli şahıslar yakalanıp gözaltına alınırken Çanakkale’deki baskında ise Abdullah S. isimli şüpheli yakalandı.

Habere göre, Abdullah S., Peker çetesinin "kilit ismi" durumunda.