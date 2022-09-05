Peker'in ifşa ettiği Taşkesenlioğlu'nun lüks yatı hakkında çelişkili ifadeler

Ülkücü mafya Sedat Peker'in açıklamalarıyla ortaya çıkan AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu skandalında yeni bilgiler gündeme geliyor.

Taşkesenlioğlu'nun eşi Ünsal Ban polis ifadesinde, boşanma sürecinde gündeme gelen 'lüks yat'ı eşi Taşkesenlioğlu'yla birlikte aldıklarını söyledi. AKP Milletvekili boşanma davası dilekçesinde yatı Ban'ın tek başına aldığını iddia etmişti.

Halk Tv'deki köşe yazısında İsmail Saymaz konuyu şu şekilde kaleme aldı:

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"Türkiye’de siyasi talimat üzerine tutuklananlar listesine bir kişi daha eklendi: AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun eşi Prof. Ünsal Ban.

Eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin rektörü olan Ban, 29 Ağustos’ta gözaltına alındı.

İddiaya göre…

‘Betina’ adlı lüks teknesiyle Yunanistan’a kaçacaktı.

Gerçekten kaçacak mıydı?

Göçmen kaçakçısıyla yakalandı

Dosyaya bakarsak…

Ban, göçmen kaçakçılığından sabıkalı Y.A. ile Muğla’ya doğru yola çıktı.

Ne hikmetse bu araç, Y.A.’ya aitti.

Ban, yola çıkarken, yat kaptanını arayarak, “Bana feribot seferi ayarlayın. Her ihtimale karşı Kalimnos adasındaki botla Turgutreis’e gelin” talimatını verdi.

Vaziyet böyleyken…

Ban, 2 Eylül’de Emniyet’teki ifadesinde, kaçacağı suçlamasını reddederek, şunları söylüyor:

“Evdeki huzursuzluktan dolayı moralim bozuktu. Y.A., ‘Biraz kafa dağıtalım, tatile gidelim’ dedi. Türk karasularında dolaşacaktık. Yurt dışına çıkma isteğim olsaydı diplomatik ve yeşil pasaportum olduğundan istediğim yere giderdim.”

İzahat inandırıcı görünmüyor.

Vergiden kaçmak için

Ban, öğretim üyeliğinin yanı sıra borsada danışmanlık hizmeti sunduğunu, profesyonel yöneticilik ve hisse senedi seçimi yaptığını söylüyor.

Aylık kazancı yaklaşık 100 bin TL.

Birikimi 10-15 milyon TL.

Şu servete bakın…

Peki ya, tekne?

Ban, Malta bandıralı tekneyi 2,5-3 ay önce finansal kiralamayla beş yıllığına kiraladığını söylüyor.

Kira bedeli 3.850.000 Euro!

Ban:

“Almanya’da yüzde 1 faizle kiraladık. Zehra Taşkesenlioğlu’nun bilgisi var ve teslim almaya beraber gittik. Faiz ve vergi avantajı için Malta bandıralı olmasını tercih ettik.”

Bilgiler çelişiyor.

Şöyle ki:

Taşkesenlioğlu, boşanma davası dilekçesinde Ban’ın 750.000 TL’ye tekne aldığını, sonra bunu satarak, bütün itirazlarına rağmen 4.500.000 Euro’ya ‘Betina’yı aldığını anlatıyor.

Bu açıklamalardan hangisi doğru?

Kime inanalım?

Ekmek kuyrukları dolana dolana uzarken…

Kredi borcunu ödeyemeyen çiftçiler banka önlerinde traktör yakarken…

Açlar ordusu çöplerden ekmek toplarken…

Taşkesenlioğlu şatafatından geri kalmıyormuş!

Eşiyle ta Almanya’ya kadar giderek, tekneyi teslim alıyormuş!

Vergiden kaçınmak için Malta bandıralı olmasını tercih etmişler. Al sana, en yerli ve milli milletvekili!"