Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti: Yalıkavak Marina'daki kaçak inşaata yıkım kararı

Muğla Bodrum’da bir yandan Cennet Koyu’nda Mehmet Cengiz’in otel inşaatı ile ilgili tartışmalar sürerken daha önce Yalıkavak Marina’daki kaçak inşaat faaliyeti de ortaya çıkmıştı.

Ülkücü mafya Sedat Peker’in iddialarıyla gündeme gelen ve Mübariz Mansimov’dan şaibeli bir satışla alınan Yalıkavak Marina’da tek katlı eski otel binası yıkılarak yerine iki katlı otel yapımı için Bodrum Belediyesi’ne tadilat ruhsatı için başvuruda bulunan şirket, gerekli izin verilmeden inşaata başlamıştı.

Cumhuriyet'ten Miyase İlknur'un haberine göre, şikâyetler üzerine belediye tarafından iki kez mühürlenen Yalıkavak Marina’da mühür fekki yapılarak inşaat faaliyetlerine devam edildi.

Yıkım kararı uygulanacak

Marina arazisinde totalde 5 bin 500 metrekare yapılaşma iznine rağmen denize dolgu alanı da dahil yasal iznin iki katından yoğun yapılaşma görülüyor. Mansimov, mühürleme ve yıkım kararına rağmen inşaatın sürmesini marinanın yönetim kurulundan istifa etse de Mehmet Ağar’ın etkisine bağlıyor.

Habere göre Bodrum Belediyesi basın bürosuyla yapılan görüşmede yapı ruhsatı başvurusu beklemede olan Yalıkavak Marina’nın kaçak inşaat nedeniyle iki kez mühürlenmesine rağmen inşaatın sürmesi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu, yıkım kararının uygulanacağı söylendi.