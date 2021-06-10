Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Mahkeme Başkanı patronlardan ‘üstün hizmet’ belgesi almış

Sedat Peker'in açıklamalarıyla gündeme gelen Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu'nun Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı'ndan (TÜSİAV) “Üstün Hizmet ve Başarı Belgesi” aldığı ortaya çıktı.

Peker'in bindiği araç ve kaldığı otelle gündeme getirdiği Ankara Bölge İstinaf Mahkemesi Başkanı Esat Toklu'nu TOGO Kuleleri’ni yapan firmanın patronunun mahkemesinden önce doğum günü partisine katıldığı da ortaya çıkmıştı.

Patronlardan ödül

ankaragazetecisi.com‘un ulaştığı bir fotoğrafta ise Esat Toklu’nun Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı’ndan “Üstün Hizmet ve Başarı Belgesi” aldığı ortaya çıktı. Ödül, TÜSİAV Yönetim Kurulu üyesi, Avukat Burak Aslanpınar tarafından Toklu’ya verildi.

Ödül taktimi sırasında diğer Vakıf Başkanı Veli Sarıtoprak, TÜSİAV Platformlar Koordinatörü & Hukuk Platformu Başkanı Celalettin Solmaz, TÜSİAV Sanayi ve Ticaret Platformu Başkanı, Anadolu ASİAD Ankara Temsilcisi Avukat Temel Eken, ASİAD Genel Sekreteri Çetin Çataloğlu gibi isimler dikkat çekti.