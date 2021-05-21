soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza Sedat Peker'in Süleyman Soylu ve İçişleri ile ilgili iddialarını sorduk. Devlet ve mafya arasında ilişki olduğunu düşünüyor musunuz?
soL TV'de yayında:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Peker'in iddiaları ve devlet-mafya ilişkisi soL Mikrofon'da
soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza Sedat Peker'in iddialarını ve devlet-mafya ilişkisini sorduk.
Haber Merkezi
soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza Sedat Peker'in Süleyman Soylu ve İçişleri ile ilgili iddialarını sorduk. Devlet ve mafya arasında ilişki olduğunu düşünüyor musunuz?
soL TV'de yayında: