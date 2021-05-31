Peker'in iddiaları sonrası Metin Kıratlı'dan 'iftira ve hakaret' açıklaması

Ülkücü mafya lideri Sedat Peker'in Suriye'den milyarlarca dolarlık kaçakçılıkla ilgili kendisine başvurulması gerektiğini iddia ettiği Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Hakkımda sosyal medya üzerinden yapılan mesnetsiz ve hukuksuz beyanlara karşı iftira ve hakaret suçlarından ilgililer hakkında gerekli hukukî süreç başlatılmıştır" dedi.

Peker Pazar günü yayınladığı videosunda "Şimdi sizin Suriye'de ticaret yapmanız için ne yapmanız gerek biliyor musunuz? Metin Kıratlı bey var, cumhurbaşkanlığı idari işler başkanı, Külliye'ye gideceksiniz. Ama böyle bir iki kamyonluk işleri söylemiyorum, büyük, kaçak ham petrol, çay, şeker, alimünyum, bakır, ikinci el araç. Milyarlarca dolarlık para" demişti.

"Siz oradan onayı aldıktan sonra MT grup var, Murat Sancak, Ramazan Öztürk, tüm hiyerarşi orada" diyen Peker "Onların onayı geçtikten sonra, El Nusra'nın iktisat sorumlusu var, Ebu Abdurrahman, Ebu Şeyma ismini de kullanıyor, şu anda da ticaret böyle yapılıyor biliyor musunuz?" iddiasında bulunmuştu.