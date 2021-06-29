Peker'in iddiaları sonrası Korkmaz Karaca'dan küfürlü diyalog

Sedat Peker’in iddiaları odağındaki Korkmaz Karaca paylaştığı bir iletinin altında birisiyle küfürlü bir diyaloğa girdi.

Sedat Peker, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu üyesi ve AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca ile ilgili Deniz Baykal'ın kaset olayından sonraki gelişmelere yönelik suçlamalarda bulunmuştu.

Peker, Karaca'nın Deniz Baykal'a "kadın ayarladığını" iddia etmişti.

Korkmaz Karaca, sosyal medya platformu Facebook'ta vatandaşlarla küfürlü bir diyaloğa girdi.

Birisinin, "Vay p*zevenk vay. Bütün ülke sana p*zevenk diyor. Ne diyorsun bu işe büyük p*zevenk" yorumuna, Karaca'nın yanıtı "Var mı sattığım bir yakının. Tanıyamadım." oldu.

Karaca, bir başkasının, "Yurt genelinde kadın satıyorsun. Vay kansız baş p*zevenk vay" yorumuna ise "Ananı mı karını mı sattım." diyerek yanıt verdi.



