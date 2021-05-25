Peker'in iddiaları Meclis gündeminde: Kolombiya, Venezuela, Panama, Ekvador ve Brezilya...

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, ülkücü mafya Sedat Peker'in iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

Erdoğdu, hazırladığı soru önergesinde, Kolombiya, Venezuela, Panama, Ekvador ve Brezilya uyruklu olduğu halde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen ve T.C. pasaportu alan kaç kişi olduğunu sordu.

Erdoğdu önergesinde TBMM içtüzüğünün 96’ıncı maddesi uyarınca yazılı yanıtlanmasını istediği soru önergesinde şu görüşlere yer verdi:

“Son dönemde basın yayın organlarında, 2019 yılı Şubat ayında Ekvator’dan Mersin Limanına gelen bir gemideki konteynerde 615 kg. kokain ele geçirildiği, 2020 yılı Mayıs ayında Venezüella’da Türkiye’ye sevk edilen peynir kaplarının içinde 119 kg. uyuşturucuya el konulduğu, 2020 yılı Haziran ayında Kolombiya’nın Buenaventura limanında Türkiye’ye gelmekte olan bir gemide 5 ton kokain ele geçirildiği, 2020 yılı Ağustos ayında Brezilya’dan Dilovası’ndaki Yılport limanına gelen bir gemide 540 kilo kokain yakalandığı, yine 2020 yılının Ekim ayında Brezilya’dan Mersin limanına gelen bir gemide 220 kg. kokain yakalandığı, 2021 yılı Mayıs ayında Ekvator’un Bolivar limanından Mersin limanına gelmek üzere yola çıkan bir gemiye Panama’da yapılan bir operasyon sonucu gemide 616 paket kokain yakalandığına dair haberler çıkmıştır. Türkiye öyle anlaşılmaktadır ki son 20 yılda ciddi bir uyuşturucu trafik rotasında önemli bir hedef ülke haline gelmiştir.”

Erdoğdu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından şu soruların yanıtlanmasını istedi:

-1 Eylül 2016 tarihinden bu yana aslen Kolombiya, Venezuela, Panama, Ekvador ve Brezilya uyruklu olup Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ve pasaport alanlar, adı geçen menşe ülkelere göre sıralanmak kaydıyla, kaç kişidir?

-1 Eylül 2016 tarihinden bu yana aslen Kolombiya, Venezuela, Panama, Ekvador ve Brezilya uyruklu olup Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ve pasaportu alan kişilerin isim ve soyadları nedir? Bunlar hangi menşe ülkelerden olup Türk pasaport ve vatandaşlığı almışlardır?

-Önceki sorular kapsamında yer alan ülkelerden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ve Türk pasaportu alan kişiler hangi mesleklerle iştigal etmektedirler?

-Bu kişiler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ve Türk pasaportunu hangi gerekçelerle alma hakkını kazanmışlardır?