Peker'in Hürriyet açıklamasıyla hatırlandı: Abdürrahim Boynukalın şimdilerde ne yapıyor?

Sedat Peker'in 'Hürriyet'e saldırıyı bir AKP milletvekilin isteği üzerine ben planladım' demesinin ardından 'rahatladım' açıklaması yaparak gündeme gelen dönemin AKP milletvekili Abdürrahim Boynukalın'ın, saldırı sonrası macerası yeniden gündeme geldi.

Araştırmacı-tarihçi Barış Zeren Abdürrahim Boynukalın'ın, açıklamalarıyla infial yaratan eski Ayasofya Başimamı Mehmet Boynukalın'ın yeğeni olduğunu hatırlatarak gazete saldırganının şimdilerde Londra'da devlet tarafından görevlendirilmiş şekilde bir düşünce kuruluşunda faaliyet gösterdiğini, hatta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da Boynukalın'la aynı etkinliklerde boy gösterdiğini hatırlattı.

Zeren'in twitter üzerinden yazdıkları şu şekilde:

Sedat Peker'in söz ettiği, 2015 yılında Hürriyet gazetesini basan Abdurrahim Boynukalın. Başka Boynukalın hatırlıyor muyuz? Evet, kamuoyunda infial yaratan demeçleriyle ünlü, eski Ayasofya "baş imamı" Mehmet Boynukalın. Abdurrahim onun yeğeni. — Barış Zeren (@zerenbaris) May 20, 2021

Sedat Peker'in söz ettiği, 2015 yılında Hürriyet gazetesini basan Abdurrahim Boynukalın. Başka Boynukalın hatırlıyor muyuz? Evet, kamuoyunda infial yaratan demeçleriyle ünlü, eski Ayasofya "baş imamı" Mehmet Boynukalın. Abdurrahim onun yeğeni.

Abdurrahim Boynukalın, Almanya doğumlu. Sakarya Üniv., Milli Türk Talebe Birliği, Talebe Federasyonu gibi İslamcı siyasetçilerin ve AKP'lilerin geçmişlerinde bol bol göreceğiniz uğraklardan geçmiş.

Abdurrahim Boynukalın, Hürriyet baskını sonrası AKP Londra temsilcisi yapılıyor. Oradan müdahil oluyor. İstanbul sözleşmesi yerine "behemehal İslam'ın müthiş örnekliğini gösteren alnımızın akı metinleri memlekete sunmak için çalışmalara başlamalarıdır" demeci Mart 2021 tarihli.

(Kendisi Almanya vatandaşı bu arada.) Burada Centre for British Turkish Understanding adında bir "düşünce kuruluşunu" yönetiyor. Twitter bio'sunda görebilirsiniz. İngiltere'nin dış politikası ile Türkiye'nin dış politikasını buluşturmaya çalışan bir kuruluş.

Düşünün, radikal görüşlerini ve bir basın kuruluşunu bastığını gizlemeyen bir İslamcı, İngiltere'de parti-devlet temsilcisi gibi dış politika lobiciliği peşinde. M. Boynukalın, kuruluşun etkinliklerini sosyal medyasından paylaşıyor. En son etkinlik Myanmar Müslümanları hk.

Ama dikkat çekici olan, Milli Savunma Bakanlığı'ndaki Hulusi Akar'ın bu kuruluşun faaliyetinde boy göstermesi.

Akar bir basın kuruluşunu bastığını ve şeriatçı görüşlerini gizlemeyen Boynukalın'la 30 Eylül 2020'de aynı etkinlikte, "özel konuk" statüsüyle:

MSB her çağrıldığı panele, kim tarafından düzenlendiğine bakmadan çıkıyor mu? Yoksa hep soru işaretleri uyandıran İslamcı yazar/düşünür sempatisinin bir örneği mi bu? Ama A. Boynukalın bir düşünür bile değil ki? Gazete basmayı makul gören, deyim yerindeyse, İslamcı bir militan?

Ayasofya'ya atanmış ve uyandırdığı infiallerle bilinen bir imam, onun gazete basan "teşkilatçı" yeğeni, onunla aynı etkinliklere katılmakta sakınca görmeyen bir MSB. Ve şimdi buna bir de Sedat Peker iddiaları ekleniyor. 2021'de ülkenin fotoğrafı. Son.